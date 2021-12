Když se nedůvěra ve státní instituce neřeší předem, represe nepomůže, říká slovenská expertka

„Mám za sebou 25 let ve státní službě, většinou na ministerstvu zahraničí, a za ty roky jsem se s tématem etiky vlastně moc nepotkával.“ Právě těmito slovy zahájil Jan Kára, bývalý velvyslanec České republiky při OSN, svůj příspěvek na letní konferenci ministerstva vnitra.

V Zrcadlové kapli Národní knihovny se letos v polovině června sešli zástupci státní správy i odborníci a experti, aby debatovali na téma etiky státních zaměstnanců. Konference nesla podtitul „Kde jsme a kudy dál?“ a právě Kára byl jedním z panelistů v debatě o vizích a dalším vývoji. „Téma etiky jsme si v podstatě tak nějak zpracovávali každý po svém podle svého vědomí, svědomí,“ doplnil ještě.

Etika by ale ve státní službě podle Káry neměla být rozvíjena pouze zevnitř, kultivovat by se měla také ve vnějším prostředí, což nazývá „rozumným tlakem“, jenž by vycházel například z politického či mediálního prostředí. Důvodem je, že podle něj ve veřejnosti převládá spíše jakési pranýřování a peskování státní správy a obraz úředníků není nijak zvlášť dobrý.

Etika jako předmět ve škole

Právě na etiku a její akcentování se chce státní služba pod vedením takzvaného superúředníka Petra Hůrky nyní více zaměřit. Podle náměstka ministra vnitra pro státní službu mají být pravidla „krátká, jednoznačná, výstižná hesla“, něco na způsob desatera.

„Mám pocit, že etika se nedá úplně naučit jako předmět ve škole. Samozřejmě se musíme v tomto směru kultivovat, funguje ale tak nějak imanentně mezi námi, někdo k tomu má blíž, někdo dál. Je to otázka kultury, výchovy, přístupu jednotlivce ke společnosti, kolegům,“ popsal v rozhovoru nejen o etice Hůrka.

Etický rozměr státní služby podle něj doposud v Česku neměl dostatečnou zákonnou podporu, i to chce