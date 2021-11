Umyvadlových baterií je na trhu nepřeberné množství. Vybírat lze z mnoha typů, způsobů montáže a ovládání, z různých designů. Variabilita je tak velká, až to může být pro některé uživatele na obtíž. Jak si z tisíců různých modelů vybrat ten jeden vhodný pro váš domov? Baterie k umyvadlu jsou tématem našeho dnešního rádce. Zjistěte, co je třeba vědět před nákupem umyvadlové baterie.

Co vše musíte vědět před nákupem umyvadlové baterie

Výběr umyvadlové baterie se značně omezuje pro ty, kteří rekonstruují už existující prostor koupelny. Pokud nehodlají měnit dispozice koupelny, pak jsou limitováni rozvody. Je tedy jasné, kam baterii umístit. A také se nic nezmění na hodnotě rozteče, která musí být stejná jako u staré umyvadlové baterie. V Evropě dnes výrazně převládá rozteč 150 mm. Platí to i pro Evropu střední a východní, kde ještě před rokem 1989 platily trochu jiné standardy. V panelákových zástavbách, kde dodnes žije velké množství lidí, byla pro všechny domácnosti určena rozteč 100 mm. Největší společnosti (Grohe, Hansgrohe nebo Kludi) baterie s takovými parametry vůbec nevyrábí. Sehnat lze pouze produkty značek, jako jsou Novaservis, Jika nebo Ravak. Jak ale bylo řečeno, po pádu komunismu i střední a východní Evropa přechází na standard rozteče 150 mm.

Modernizace umyvadlových baterií

Také v jiných aspektech prošla umyvadlová baterie modernizací. Špunty na řetízku se pomalu stávají minulostí, nahrazuje je praktický systém click-clack. Odtok vody je možné otevírat a zavírat prostým stlačením zátky. Běžná je také varianta baterií s výpustí ovládanou táhlem. Ta je ještě o něco pohodlnější. Je-li napuštěná voda v umyvadle, uživatel nemusí ponořit ruku pod hladinu, aby umyvadlo vyprázdnil.

Stále více se objevují termostatické umyvadlové baterie. Jsou perfektní tam, kde je potřebné zajistit možnost regulace teploty vody. Baterii tohoto typu vybírají domácnosti s malými dětmi, kde je snaha chránit ratolesti před rizikem opaření. Termostatická umyvadlová baterie totiž disponuje dětskou pojistkou. Baterie tohoto typu si ale oblíbí i ti, kteří chtějí ušetřit peníze na spotřebě horké vody.

Dalším zajímavým trendem jsou senzorové baterie. Ty už dlouhou řadu let kralují veřejnému sektoru, ale v posledních letech pronikají i do domácností. Umožňují bezdotykové ovládání, čímž se omezí kontakt s umyvadlovou baterií. To znamená vyšší ochranu všech členů domácnosti před nebezpečnými mikroorganismy.

Typy umyvadlových baterií z hlediska umístění

Co se týče typů baterií z hlediska umístění v prostoru, nejčastější jsou tyto tři varianty.

– Nástěnná umyvadlová baterie – montuje se přímo na obklad, na stěnu nad umyvadlo.

– Stojánková umyvadlová baterie – své místo si najde na umyvadle.

– Podomítková umyvadlová baterie – montuje se pod obklad stěny koupelny.

Je dobré zvážit, který typ je pro vaši domácnost nejvhodnější. Mnohým uživatelům imponují podomítkové umyvadlové baterie, které jsou nejméně náročné na údržbu. Navíc výrazně šetří prostor v koupelně. Jejich instalace je ale náročná, vyžaduje stavební zásah, takže se hodí spíš pro rekonstrukce a novostavby. Pro průměrně šikovného kutila navíc jde o komplikovaný projekt, k němuž je lepší povolat na pomoc odborníka.

V případě stojánkové baterie k umyvadlu je nutné dobře zvážit výšku, hlavně ve vztahu k umyvadlu. K vysokému umyvadlu na desku se nehodí baterie s malou výškou. Je nutné získat prostor pro pohodlné mytí rukou. Vysoká baterie ve spojení s mělkým umyvadlem je rovněž špatná volba. Voda se rozstřikuje mimo prostor umyvadla.

Typy umyvadlových baterií z hlediska ovládání

Dále se baterie liší podle způsobu ovládání.

– Páková umyvadlová baterie – je z pochopitelných důvodů aktuálně nejrozšířenějším typem v Evropě. Umožňuje precizní nastavení teploty a intenzity proudu vody. A k tomu postačí jen jedna ruka.

– Kohoutková umyvadlová baterie – je pro někoho jasnou volbou díky atraktivnímu designu. Manipulace s ní je ale složitější. Kohoutkovou baterií proteče relativně dost vody, než uživatel najde ideální teplotu.

– Senzorová umyvadlová baterie – viz výše

– Tlačítková umyvadlová baterie

Další rady

Umyvadlová baterie je zvláštním artiklem, protože rozhodně u ní neplatí přímá úměra – čím levnější, tím více zákazník ušetří. Někdy je to právě naopak. Moderní a dražší modely jsou schopné dosáhnout větší úspory nákladů. Především tedy jde o spotřebu vody. Oproti starším produktům spotřebuje nová baterie k umyvadlu až o 50 % méně vody.

Další kapitolou je životnost baterie. Levnější typy jsou vybaveny kartuší z plastu. V té se rychleji usazuje vodní kámen a začne se zadrhovat. Pokud si uživatel nekoupí náhradní kartuše do zásoby už při pořízení nové baterie, může mít problém. Výrobci mají tendence vyvíjet nové, lehce upravené kartuše pro nové modely baterií. Staré pak rychle stahují z trhu. Při poruše kartuše tak někdy uživateli nezbývá než pořídit rovnou novou baterii. Více klidu uživateli nabízí baterie s keramickou kartuší. U ní je riziko poruchy takřka nulové.

Kvalita se projevuje také v použitém materiálu umyvadlové baterie. Na snadno opotřebovatelný plast ale dnes narazíme málokdy. Všichni velcí výrobci dnes upřednostňují chrom nebo nerez. Některé umyvadlové baterie jsou z dalších odolných materiálů, například z mosazi, bronzu nebo keramiky.