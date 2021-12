Aktuální covidová vlna se pro zdravotníky od té předchozí liší. Nyní totiž vědí, že s dostatečnou proočkovaností jí bylo možné předejít. A hodin strávených péčí o lidi bojující o život nemuselo být tolik. Lékařům a sestrám to přináší frustraci a zoufalství.

„Nechci Vánoce. Chci, abychom to měli za sebou.“ Frustrovaní lékaři jsou terčem nenávisti

Urologie byla v teplické nemocnici poslední rok z velké části přeměněna na covidové oddělení. Prostory historické budovy stejně jako na jaře začínají plnit nakažení pacienti.

Ztrácejí dech, často mají zápal plic. Ve většině případů jde přitom o lidi, kteří se i přes téměř dva roky trvající epidemii nechtěli očkovat. Jejich argumenty jsou různé. Těch, kteří si za svým rozhodnutím stojí i ve světle vlastního zážitku z nemocničního lůžka, asi moc není.

„Lituju, hodně lituju,“ říká mezi syčením vysokoprůtokového přívodu kyslíku senior Josef Holub, který se do nemocnice dostal minulý týden. Lituje toho, že si nedošel pro injekci do ramene, která by mohla výrazně zlepšit jeho současný stav.

„Jsem přesvědčený, že když to dobře dopadne, nechám se naočkovat,“ doplňuje se smutkem v očích. Právě věta „když to dobře dopadne“ od něj zaznívá vícekrát. Zdaleka totiž nemá