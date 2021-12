Polovičaté řešení, ale krok správným směrem, hodnotí někteří experti testování očkovaných

Až dosud nemuseli lidé s ukončeným očkováním proti covidu-19 po kontaktu s nakaženým ani do karantény, ani na testy. Řada odborníků to delší dobu kritizovala. I vakcinovaní totiž mohou virus šířit dál. Teprve nyní při eskalaci epidemie stát přistoupil ke změně strategie. Nově tak očkovaní musejí na testy. Jenže má to opět pár háčků. „Zajímalo by mě, na základě čeho se ministerstvo rozhoduje. Podle aktuálních vědeckých poznatků evidentně ne,“ míní molekulární biolog Omar Šerý. Frustrovaný je z vládní strategie například i epidemiolog IKEM Petr Smejkal.