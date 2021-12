Služební zákon chci zásadně změnit, chybí v něm smysl i hodnoty. Záleží ale na vůli nového ministra, říká ‚superúředník‘ Hůrka

Kde se aktuálně nachází česká státní správa, pokud jde o etiku ve státní službě?

Státní služba má být stejně jako jiné vztahy založena na komunikaci a etika tomu výrazně přispívá. Jde o to, jak se k sobě chováme i v pracovním životě. Ve státní správě a službě platí výrazná míra subordinace, vztah dvou stran je tím pádem dotčen hierarchickým uspořádáním, pravidly hry a každý, ať už státní zaměstnanec, nebo služební orgán, chcete-li představený, má nějakou roli, kterou musí hrát. Etika pak může velice pomoci tomu, jak spolu komunikovat řádně a pro obě strany slušně, a tím pádem i prospěšně pro službu jako takovou.

Právě na toto téma jste měli v létě konferenci s názvem „Kde jsme a kudy dál?“. Vystoupil tam Jan Kára, náš bývalý velvyslanec při OSN, který řekl: „Mám za sebou 25 let ve státní službě a za ty roky jsem se s tématem etiky vlastně moc nepotkával. Řeknu to takhle drsně a na rovinu: nikdo mě s etickým kodexem moc neseznamoval.“ Je tedy tohle startovní pozice, ze které česká státní správa nyní vychází?

Je to startovní pozice, co se týká psaných norem, ale etika nevychází jen z toho. Právě pan doktor Kára třeba říká, že se s takovým předpisem nikdy nesetkal, nikdo s ním o něm nemluvil, přitom on je etika sama o sobě. Je to člověk, u kterého vidíte, že etická pravidla a principy zcela jistě dodržuje. Dodržuje je zcela přirozeně, aniž by si to uvědomoval.

Mám pocit, že etika se nedá úplně naučit jako předmět ve škole. Samozřejmě se musíme v tomto směru kultivovat, funguje ale tak nějak imanentně mezi námi, někdo k tomu má blíž, někdo dál. Je to otázka kultury, výchovy, přístupu jednotlivce ke společnosti, kolegům.

Čili nyní chcete etiku více akcentovat?

Ano, po institucionální stránce ji chceme více připomenout a více na ní stavět. Není to ale tak, že by doposud