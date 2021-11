Notes: Radíme, jak se třetí dávkou vakcíny, vysvětlujeme omikron, shrnujeme hlavní ekonomické výzvy Česka

Prezident je pozitivní na covid-19. Ministr zdravotnictví je pozitivní. Hlavní hygienička je pozitivní. Ti všichni jsou očkovaní; z toho sice neplyne, že pozitivní být nemohou, ale vysvětlujte to třeba lidem, kteří jako prevenci proti covidu-19 pijí AdBlue – to je ta věc, co se lije do moderních dieselových aut, aby snížila emise. Co nejstřízlivější zprávy ze světa, který se trochu zbláznil, pro vás z práce svých kolegů vybral a okomentoval Petr Koubský.

JAK A PROČ SE OBJEDNAT NA TŘETÍ DÁVKU VAKCÍNY. Všechny praktické rady a odpovědi na otázky přehledně na jednom místě. Mají si pro třetí dávku přijít i očkovaní, kteří onemocněli covidem-19? Doporučuje se těhotným ženám? To a mnoho dalšího vyzvěděla od expertů a přehledně shrnula Adéla Karásková Skoupá.

OČKOVANÍ LIDÉ BUDOU MÍT PO RIZIKOVÉM KONTAKTU POVINNÝ PCR TEST. To je nejdůležitější domácí zpráva dne, a dala by se hodnotit jako jednoznačně kladná, kdyby se okamžitě nevnucovaly otázky, proč to propánajána trvalo tak dlouho a proč to tedy aspoň neplatí hned ode dneška.

ČESKO MÁ DVA PREMIÉRY. Kdo tedy vlastně vládne? Čím jsou omezeny pravomoci vlády v demisi? Podrobně to vysvětluje Maxim Tomoszek, odborník na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Palackého. Hovořil s ním Kirill Ščeblykin.

OMIKRON DĚLÁ SVĚTU STAROST: ve fyzice a matematice jsou mraky vzorečků s řeckými písmeny, kromě alfy, bety a pí se v nich běžně vyskytují exoti jako psí (pro vlnovou funkci v kvantové mechanice), théta (oblíbené označení pro různé úhly) nebo ksí (které se mi snad ještě nikdy nepodařilo správně napsat). K několika málo literám, které se zanedbávají, patří právě omikron, protože v psané podobě se nedá poznat od nuly, případně od písmene o. Jedinou mně známou výjimkou je takzvaná notace Velké O (původně ovšem omikron), kterou se popisuje asymptotické chování funkcí, notace důležitá ve všech pokusech o důkaz Riemannovy hypotézy, což je… a takto zdlouhavě se rozepisuju proto, že se mi nechce přejít k věci. Rád bych o covidu-19 aspoň chvíli nemluvil a nepsal.

Jenže to nejde. Jak jste se u nás mohli dočíst dříve, v Jihoafrické republice se objevila nová varianta viru SARS-CoV-2, nejprve klasifikovaná jako B.1.1.529, od pátku nesoucí rozhodnutím názvoslovné komise WHO jméno omikron. Komise dvě písmena přeskočila, ný kvůli tomu, že se anglicky vyslovuje [nju], tedy „nový“, ksí zase proto, že se anglicky píše Xi jako ve jménu Xi Jinping neboli Si Ťin-pching… pardon. Už tedy vážně k věci.

Nikdo zatím neví, jestli se máme omikronu opravdu bát. Nikdo neví, jak reaguje na očkování, na imunitu po covidu-19, na léky. Jsou rozumné důvody domnívat se, že podobně jak nynější delta, ale musí se to ověřit a to bude pár týdnů trvat. Zároveň jsou ale rozumné důvody domnívat se, že je nakažlivější. A to není dobré, protože když se nakazí najednou více lidí než teď, skončí jich také více najednou v nemocnicích, kde pro ně ale už teď je málo místa. V dnešním článku to všechno rozebíráme podrobněji.

Dění kolem omikronu pečlivě sledujeme, máme o něm už více článků i drobných zpráv v Minutě, další budou přibývat. Snad časem dojde na optimistické. Na téma omikron jsem si také povídal s Filipem Titlbachem v dnešní epizodě podcastu Studio N.

KDO JE JOZEF SÍKELA? Jestli jste stejně jako já ještě nikdy neslyšeli jméno nového kandidáta (za STAN) na funkci ministra průmyslu a obchodu, můžete si snadno doplnit znalosti. Jeho profil sepsal Michal Tomeš. Zaujalo mě, že Síkela kdesi vyslovil přání, „aby se Česko stalo středoevropským tygrem“. Výtečná ambice! Jestli se naplní, bude z toho kdekdo v Evropě jelen.

A CO BUDE MUSET MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU ŘEŠIT? Agendu, která ho čeká na stole, mu nikdo závidět nemusí. Nárůst cen energií pro domácnosti musí stát nějak zmírnit, ale žádná snadná cesta se nerýsuje. Kompenzace firmám postiženým epidemií také přinesou mnoho potíží, nejen (ale především) finanční zátěž pro státní pokladnu. Ve hře je útlum uhelné energetiky a dostavba dukovanské jaderné elektrárny. Když si přečtete článek Jana Úšely, získáte slušný přehled o hlavních ekonomických problémech Česka.

IVAN BARTOŠ NAVŠTÍVIL V LÁNECH PREZIDENTA ne jako předseda Pirátů, ale jako budoucí ministr pro místní rozvoj a digitalizaci. Píše o tom Jan Tvrdoň „Z pohledu inspirace byla ta schůzka zajímavá,“ řekl Bartoš. Z pohledu taktiky je ta věta užitečná.

CHYSTÁTE SE DO ZAHRANIČÍ? Sepsali jsme pro vás aktuální pravidla a omezení, detailně pro mnoho důležitých zemí zvlášť, protože všude to je trochu jinak. Pečlivě vše sestavila a ověřila Markéta Boubínová.

VÁLKA MEZI USA A ČÍNOU UŽ ZAČALA, jen se nevede zbraněmi, píše Gilliana Tettová v komentáři Financial Times, který jsme v rámci naší spolupráce převzali a přeložili. Dozvíte se v něm, nakolik je takové použití slova „válka“ oprávněné a co to je Thúkydidova past.

MINULÝ TÝDEN DOŠLO V RUSKU K VELKÉMU DŮLNÍMU NEŠTĚSTÍ. V uhelném dole na Sibiři zahynulo 46 horníků po výbuchu metanu. Co se na šachtě Listvjažnaja přesně stalo a jaký je širší kontext tragédie, tím se zabývá v obsáhlém textu Petra Procházková.

LUKAŠENKOVA POMOCNÍKA V ČESKU KULHÁNEK NECHCE. Se sportovní výpravou běloruských fotbalistek má údajně přicestovat i jistý Vladimir Bazanov, vlivný sportovní funkcionář, pevná opora Lukašenkova režimu. Je na sankčním seznamu pobaltských republik, na jejich území má tedy zakázán vstup. Ministr zahraničí (v demisi) Jakub Kulhánek Deníku N řekl, že přijede-li Bazanov k nám, bude vyhoštěn. (Což ale musí rozhodnout a realizovat Cizinecká policie, nikoli ministerstvo zahraničí, takže uvidíme.) Detaily zjišťoval Lukáš Prchal.

PREZIDENT ZEMAN BRZY JMENUJE PADESÁT SOUDCŮ. Jejich jmenovací dekrety prý již leží podepsané v Lánech, čeká se jen na slavnostní akt předání, v němž bude hrát důležitou roli plexisklová krychle, díky níž je naše země zase jednou známá v širém světě. Kromě padesátky soudců je také na prezidentovi, aby určil nového předsedu Nejvyššího správního soudu a aby navrhl novou členku či člena Ústavního soudu. To vše vysvětluje Hana Mazancová.

Naše publicistika

„Můžete se jim jako sebeodbornější zaměstnanec věnovat hodiny denně, ale stejně většinu času stráví s ostatními vězni a musí mezi nimi přežít, takže se přizpůsobí spíše jim,“ říká o vězních a své práci s nimi Václav Jiřička, vedoucí psycholog Vězeňské služby ČR. Rozhovor s ním vedla Eva Mošpanová. A tento článek je mým dnešním tipem – jestli v Enku dnes jediný text, pak rozhodně tento.

Ridley Scott natočil tříhodinový film Klan Gucci. Irena Hejdová ve své recenzi zdůvodňuje, proč bychom na něj měli jít do kina, a dělá to velice lákavě.

Vedení ruského státu chystá novou koncepci zahraniční politiky. Prezident Putin o ní již promluvil. Jeho projev v širších souvislostech analyzuje Michael Romancov.

„Kto je osobnosťou tohto roka?“ zeptal se v titulku svého komentáře Tomáš Bella ze sesterského Denníku N. Je to stručný a působivý text, který jsme bez váhání přeložili.

V zítřejším tištěném Deníku N naleznete:

Třetí dávka dává naději, naznačuje obrázek na titulní straně. Nepřehlédněte ale, že ten zelený sloupeček není dotažený až nahoru. Kromě toho se z našeho úterního vydání dozvíte:

Kdo má co na starosti, když jsou premiéři dva.

Proč si STAN vybral na ministerstvo průmyslu a obchodu poměrně neznámého finančníka.

Co se právě teď, pokud jde o covid, smí a nesmí v Rakousku, Polsku, ve Francii, na Slovensku a v dalších zemích.

Čím se řídí politické strany, když v krizových chvílích povolávají do svého čela ženy.

Jak se stalo, že prezident Zeman slíbil Polsku vojenskou pomoc, o kterou tam nikdo nežádal.

V jakém ohledu se napětí mezi USA a Čínou podobá vztahům mezi městskými státy antického Řecka.

V čem spočívá kouzlo nepopsatelných fotografií Martina Stranky.

Kdo bude vyhoštěn z Česka, přijede-li do Opavy.

Zajímavosti odjinud

