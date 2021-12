Že se Sněmovna nepřipojila ke kritice polské vlády, byla varovná vlaštovka, máme se lidských práv zastávat, říká nová poslankyně

Nově zvolená poslankyně Barbora Urbanová (STAN) v otevřeném rozhovoru Deníku N popisuje, jak jí po zveřejnění pirátské analýzy, která ji kladla za příklad porušení koaliční smlouvy, chodily sprosté zprávy. Chce se zaměřit na nedostatek žen v politice. Důvodem tohoto jevu je podle ní velká časová náročnost profese, pokud se prý ale ženy budou ozývat, že jim nevyhovují večerní jednání, může se to změnit. Zabývat se chce také lidskými právy. Třeba přístup poslanců k situaci v Polsku považuje za varovnou vlaštovku.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč je podle Barbory Urbanové v politice málo žen.

Čemu se chce nová poslankyně věnovat a jak si věří, že se jí bude dařit prosazování tématu lidských práv.

Co pro mladou ženu obnáší být v politice a čemu všemu musí čelit.

Jaké byly a jaké jsou vztahy mezi Piráty a hnutím Starostové a nezávislí.

Máme dnes historicky nejvíce žen-poslankyň. Vy jste však na Twitteru napsala, že aby ženy v kolektivu něco ovlivnily, musejí mít zastoupení alespoň 33 procent. Můžete vysvětlit proč?

Sociologové říkají, že aby to fungovalo v kolektivu, musí být zastoupení žen minimálně třetinové. Netýká se to jen politiky. Poslanecká sněmovna má teď jen čtvrtinu žen, přestože ve společnosti jich je polovina. Měli bychom mít větší zastoupení.

Letos bylo i nejvíce žen na kandidátkách, ale byly na nižších pozicích, což je ostatně i váš případ. Proč se to děje?

Politika jako povolání není příliš slučitelná s osobním životem. Rozhodujícím faktorem je čas. Abyste ji dělala dobře i na nižších úrovních, vyžaduje to obrovské množství času, a ne všichni ho chtějí vynaložit třeba na úkor rodiny. Dokud bude normální, že tu sedíme do sedmi hodin večer nebo do noci, těžko sem nalákáme nejen ženy, ale i muže, kteří se chtějí věnovat i rodině.

Kvůli tomu je ve stranách méně žen na rozhodovací úrovni a také se méně podílejí na tvorbě programu. Nedávno se mě ptala kamarádka, proč nemáme ženu – kandidátku na ministryni. Já jí vysvětlovala, že když program na ministerstvo školství napsal muž, nebudeme do čela resortu uměle navrhovat ženu, jen aby to vypadalo dobře. Máme i odbornice na školství, ale