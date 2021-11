České postoje ke klimatickým návrhům z Bruselu jsou plné emocí, které nejsou podložené analýzou, říká Bek

Prezident Miloš Zeman se začal setkávat s kandidáty na členy nové vlády, v úterý za ním míří možný budoucí ministr pro evropské záležitosti za STAN, senátor Mikuláš Bek. Nový kabinet by podle něj měl upřít úsilí na vztahy s klíčovými partnery. Kromě přímých sousedů je to třeba Francie, říká Bek v rozhovoru pro Deník N. Nebude se ve funkci překrývat s ministerstvem zahraničí? A nebojí se postoje ODS k Evropské unii?

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Zda chce Mikuláš Bek navyšovat rozpočet na české předsednictví Radě EU.

Jak by chtěl koordinovat ostatní ministry.

Jak by si mohli dělit práci s ministerstvem zahraničních věcí a Úřadem vlády.

Že ve STAN je názorové křídlo, které má blízko ke konzervativní části ODS.

Co bude první věc, kterou coby případný ministr pro evropské záležitosti uděláte?

Budu se učit. To je nezbytné. Každého, kdo do ministerské role vstoupí poprvé, čeká velmi intenzivní crash kurz (rychlokurz, pozn. red.), ve kterém se seznámí s fungováním svého úřadu. V tomto případě to bude de facto sekce Úřadu vlády. A musí být zasvěcen do operativního běhu vlády a v případě ministra pro evropské záležitosti také do chodu českého zastoupení v Bruselu.

A znovu povolávám svou učitelku francouzštiny. To je nejnovější jazyk, se kterým jsem v životě začal a kde jsem v životě nepřekročil ten práh, ačkoliv už jsem jednu dobu četl odborné knihy. Nyní musím udělat finální pokus, kterým to, doufám, zlomím alespoň na to, abych mohl ve francouzštině elementárně konverzovat a číst pracovní dokumenty.

Čili vy budete s premiérem Petrem Fialou jezdit na summity jako doposud velvyslankyně Milena Hrdinková?

Nad celou řadou věcí si sedneme, ale předpokládám, že ano.

Ministra pro evropské záležitosti už jsme ve vládě měli, nicméně co přesně budete mít na starosti? Budou to opravdu pouze vztahy s Evropskou unií, popřípadě české předsednictví, nebo to bude třeba i V4, Slavkovský formát, Německo, Rakousko a dejme tomu Polsko?

Tohle se ukáže, až vláda zasedne a dohodne se na dělbě agend mezi ministerstvem zahraničí, novou pozicí a premiérem. Detailní naladění nás teprve čeká. Chápu, že je to z vašeho pohledu podstatné, ale vláda je v tuto chvíli jenom sen, a dokud nebude jmenovaná, nemůže o tomto rozdělení agend efektivně jednat.

Mimo předsednictví vidím já sám jako dlouhodobý úkol ministra pro evropské záležitosti zejména v koordinaci argumentační přípravy vlády na vyjednávání o klíčové legislativě. Evropský ministr musí být trochu ministrem pro strategii vlády ve vztahu k Evropské unii.

Ze Senátu jsem v posledních třech letech mohl dobře pozorovat vládní pozice, které jsou přijímány právě vůči návrhům evropské legislativy. A vesměs platí, že v klíčových věcech jsou podpořeny argumentačně chatrně. Do debaty o balíčku Fit for 55 (jeho cílem je snížení emisí produkovaných v EU o 55 procent do roku 2030, pozn. red.) jsme šli se sedm let starou státní energetickou koncepcí. Neměli jsme aktualizované klíčové dokumenty, což tedy platí pro debatu ohledně Lex Dukovany nebo o zákonu o obnovitelných zdrojích. My prostě nejsme dobře