„Co je vám do toho, jestli jsem očkovaný?“ Lékař a sestra popisují provoz na covidové JIP

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Z čeho jsou lékaři a zdravotní sestry na covidových jednotkách frustrovaní.

Jak komunikují s neočkovanými pacienty, které uvádějí do umělého spánku.

Z čeho má zdravotnický personál strach.

Proč jsou neočkovaní pacienti při příjmu na covidovou JIP často agresivní.

Všude čteme, že kolabují nemocnice. To je často používaný novinářský termín. Co znamená pro vás?

Lékař: Je to zkratka a my v té fázi určitě ještě nejsme. Děje se to, že se péče přesměrovává – omezujeme plánovanou péči na úkor covidové péče. Samozřejmě víme, že dnes je situace na Moravě mnohem horší než tady u nás v Čechách. Ve skutečnosti ale kolaps nemocnice znamená, že už není schopna přijímat žádné pacienty a lidé budou čekat v sanitkách hodiny a hodiny, protože je nebude kam uložit. Myslím si, že to se ještě neděje nikde.

Před rokem byl třeba v jedné východočeské nemocnici poslán pacient se saturací 85 domů s tím, že pokud hodnota klesne ještě o bod, ať rodina ihned volá znovu sanitu. Důvod byl, že nemocnice měla plno, pacienti leželi i ve skladu prádla. Vy jste tu v takové situaci nebyli?

Sestra: Vždycky se pro každého postel našla. Pokud záchranka před budovou stála, udělalo se maximum pro to, aby bylo kam pacienta uložit.

I kdyby na chodbu.

Sestra: Přesně tak. Pokud pacient potřebuje kyslík, nemůže zůstat v sanitě.

Lékař: My máme výhodu, že jsme velká nemocnice, takže máme velký lůžkový fond a spoustu oddělení. To je oproti menším okresním nemocnicím velký rozdíl. Tam je to obrovská zátěž, pokud musíte najednou vytvořit třeba šedesát covidových lůžek.

Na druhou stranu tyto malé nemocnice vozí pacienty k vám a spoléhají na vás.

Lékař: Ano.

V jakém stavu se nacházíte momentálně?

Sestra: Otevíráme další covidové jednotky, aby se nestalo, že by nám chybělo lůžko.

Která oddělení jste museli zavřít?

Lékař: Covidové oddělení jsme udělali z interny. Traumatologie se také změnila v covidovou stanici. V tuhle chvíli je v Ústí 61 pacientů na standardních odděleních s covidem, 13 jich je v intenzivní péči, devět na umělé plicní ventilaci, jeden pacient je na ECMO.

Ukázali jste nám JIP. Tam je deset míst a poslední volné lůžko.

Lékař: Ano, je to tak.

Dá se odhadnout, kolik z těch deseti pacientů přežívá? Před rokem mi v Uherském Hradišti říkala zdravotní sestra, že z devíti pacientů v umělém spánku jich umírá osm.

Lékař: Myslím, že situace u nás