Peter Jackson usedl do stroje času a vrátil se s dokumentárním eposem o Beatles z neznámých archivních záběrů

Streamovací televizní společnost Disney Plus nadělila americkému publiku k prodlouženému víkendu Díkůvzdání (a fanouškům Beatles v dalších 61 zemích) osmihodinový pohled do zákulisí projektu, kterým se Beatles před více než půlstoletím chtěli vrátit ke svým kořenům a na koncertní pódia, ale neuspěli.

Čas nešlo vrátit zpět. Teenageři na rozhraní dospělosti, kteří vyrostli na hamburské klubové scéně a v liverpoolské Cavern, zestárli o deset let a vyrostli v individuality, které se v představách o své další kariéře rozcházely.

Z původního filmu a alba s názvem Get Back (Vrať se zpět) se po rozpadu Beatles stalo v květnu 1970 narychlo zprodukované album Let It Be. O pár dní později v New Yorku a pak v Liverpoolu ho doprovázela premiéra stejnojmenného filmu. Beatles se jí už neúčastnili.

Téměř šedesátihodinový záznam natočil během čtyř lednových týdnů roku 1969 na dvě šestnáctimilimetrové kamery tehdy mladý režisér Michael Lindsay-Hogg. Archivní nahrávky pak ležely v trezorech společnosti Apple Corp. Ltd., která spravuje odkaz Beatles a v které jsou rovným dílem zastoupeni Paul McCartney, Ringo Starr a obě vdovy: Olivia Harrisonová a Yoko Ono.

V roce 2016 Apple Corp. oslovila novozélandského režiséra Petera Jacksona, aby původní projekt zrekonstruoval ve vysokém obrazovém i zvukovém rozlišení a připravil svou vlastní filmovou verzi čtyř lednových týdnů z roku 1969. Um restaurovat a digitalizovat historické záznamy prokázal snímkem Nikdy nezestárnou, ve kterém oživil archivy z první světové války. Trojnásobný držitel Oscara režíroval také velkofilmy Pán prstenů, Hobit a jednu z nových verzí slavného King Konga.

V Česku nedostupné. Jako tenkrát

