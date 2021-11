Spolu s hnutím ANO v čele. Podle Kantaru by třetina voličů STAN už nedala hlas koalici s Piráty

Situace se příliš nezměnila ani na dalších místech. Třetí by nyní podle výzkumu skončila koalice Pirátů a hnutí STAN, kterou by volilo 17 procent lidí. Oproti volbám jde o lehce vyšší výsledek, nejde ovšem o zásadní rozdíl. Podobně volební výsledek kopíruje i zisk SPD, kterou by nyní volilo 9,5 procenta občanů. Nikdo další by se nyní do dolní komory nedostal.

Data Kantaru ovšem naznačují jistou dynamiku podpory voličů zejména u jedné z předvolebních koalic. Zatímco vítězná aliance Spolu, jak ukazuje model, si drží přízeň voličů jednotlivých stran, u Pirátů se STAN je situace odlišná.

„Tato koalice před volbami oslabovala zejména kvůli odcházejícím voličům Pirátům a volební zisk jí zajistili spíše Starostové. Pirátští voliči se těsně před volbami ve větší míře přesunuli ke konkurenční koalici Spolu, což mělo za následek prudký vzestup jejích preferencí,“ popisuje Kantar.

„Po volbách je situace jiná, v současné době by téměř třetina voličů Starostů již společnou koalici s Piráty nepodpořila, proto