Jako když na chvíli pauznete život. Martinu Strankovi slovo „kýč“ nevadí

Vánice, pusto, nabouraný vůz, havarované letadlo. Nikde ani živáčka, jen zvědaví jeleni, medvědi… Tyhle fotografie patří mezi vaše nejatraktivnější. Co se jimi snažíte sdělit?

Kdybych to měl potřebu popisovat, stal bych se spisovatelem, já fotím proto, abych nic vysvětlovat nemusel! Z reakcí v galerii vnímám, že v nich mnozí lidé nacházejí těžká témata, že jim zrcadlí nějaký prožitek nebo životní zkušenost. Já z nich čerpám hlavně klid, rovnováhu, znovunabytí harmonie. Pro mě je focení útočištěm. Každý potřebujeme nějaké útočiště. Někdo si jde zaběhat, někdo si dá skleničku, někdo maluje, někdo chodí do lesa. Já fotím. Izolace je krásná, baví mě. V dnešní koronavirové situaci to asi zní divně, já jsem přitom extrémně společenský člověk, miluju dění a davy lidí kolem sebe, ale pak přijde okamžik, kdy se potřebuju uzavřít, a tak utíkám do vizuálního světa fotografií.

Člověka jste zavrhl? Mnohé vaše fotografie na něj poukazují jen prostřednictvím technologické zkázy…

Snad v nich doznívá trauma z prožitku ztráty blízkého člověka, která mě