Notes: o kritické rasové teorii a vlkovi, co přestal kouřit

Pokud jste ještě nečetli skvělý text Petry Procházkové o vlkovi, který nekouří, zato je ale závislý na počítačích, máte další příležitost dozvědět se o tématu něco víc – i ve Studiu N.

Nové díly sovětského seriálu Jen počkej, zajíci! jdou v prosinci do kin. Proti nové podobě vlka se ale zvedla vlna odporu. Rusové se bojí, že o svou identitu přišel nejen on, ale i celý ruský národ.

Letem světem

A když už jsme v tom, v oblasti zůstaneme a u autorky také. Petra si sice v týdnu odskočila k něčemu, co jí pro změnu „podráždí bránici, a ne nervy“, jak to sama komentovala, rychle se ale opět vrátila k vážnějším tématům. Rusko utahuje oprátku kolem hrdla Ukrajiny, v Kyjevě se hádají a připravují na státní převrat, stojí v titulku nejnovějšího článku.

Nizozemsko chce do Interpolu vrátit Tchaj-wan, píše kolegyně Magdalena Slezáková. Pro začlenění země do největší policejní organizace světa hlasovalo 149 ze 150 poslanců a na čínskou reakci nemuseli dlouho čekat. Jak vše souvisí se zvolením nového kontroverzního prezidenta Interpolu, proč už vůbec Tchaj-wan členem není a jak reaguje Peking?

Články se štítkem „fotbal“ v mých výběrech asi moc často nenajdete. Aktuální text, který napsal kolega David Janeczek, ovšem moc doporučuju. Zaměřuje se totiž na reformy, jimiž se Katar rok před fotbalovým šampionátem chlubí, a také na to, co se skrývá za nimi – tisíce mrtvých dělníků i zadržování novinářů za to, že na pracovní podmínky upozorňují. V posledním Notesu jsem psala o moci sportu mluvit do dějin. Že bychom toho byli svědky? Spíš ne, kvalifikované země totiž třeba o bojkotu turnaje neuvažují.

Novinky z naší kotliny

Pravidla platí pro všechny stejně – to je věta, kterou bych vám strašně ráda napsala a zároveň jí sama věřila, Hrad mi to ale trochu kazí. Miloš Zeman je zpět v nemocnici, od ošetřovatelky se nakazil koronavirem, to už víme, i přesto chce nicméně za dva dny v Lánech jmenovat Petra Fialu premiérem. Měl by být dva týdny v izolaci, stejně jako všichni ostatní smrtelníci, ale zdá se, že to neplánuje.

Jak se na to všechno dívá hygiena, zjišťovala reportérka Bára Janáková. „Nejsou žádné výjimky. Pokud by došlo k výjimce, a já věřím, že k tomu nedojde, občané by se oprávněně ptali, proč oni mají jiná pravidla,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Kontakt s jinými lidmi vyloučil také dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.

Předseda ODS s nedělní návštěvou ale zatím počítá. Co si budeme povídat, situace není pro budoucího premiéra úplně ideální. O to víc, že jedním z šesti základních principů boje s covidem-19, které koalice Spolu v týdnu představila za osobní účasti Petra Fialy, je „dodržování pravidel a opatření – kontrola a sankce“. Prekérní, no ne?

V komentáři se nad tím vším zamýšlí dvojice Jan Wirnitzer a Eva Romancovová. „Lidé padají jako hrušky, nemocnice kolabují, nebe křižují armádní vrtulníky s pacienty, hledající, do jaké nemocnice by je ještě mohly složit, a pražská židovská obec musí vysvětlovat, že odpůrci očkování nosící žluté hvězdy se asi… no, nepoužívají úplně dobrou analogii. Nová vláda je první a potřebný krok,“ uvádí autoři.

Situaci pak obrázkem na Twitteru glosoval i kolega Michal Tomeš:

Koronavirus netrápí nicméně jen prezidenta a vládu – zejména jeho nová varianta budí obavy celosvětově. Jak vysvětlují Petr Koubský a Markéta Boubínová v článku, možná jsou tyto obavy nadměrné, protože se o ní zatím neví skoro nic. Kvůli variantě B.1.1.529 nicméně už Velká Británie zastavila lety z vybraných afrických zemí a EU doporučuje udělat členským zemím totéž.

Čtení na víkend

Jako obvykle nemůže chybět ani pár tipů na delší čtení přes víkend. První text, který jsem vybrala, je esej amerikanisty Jana Beneše, který se v něm zabývá novou vlnou tzv. „white backlash“, tedy silného odporu bělošské většiny proti údajně radikálním požadavkům Afroameričanů na změnu diskriminačního statu quo.

Slyšeli jste už o critical race theory a debatách s ní spojených? Ať už odpovíte jakkoliv, tohle čtení by vás nemělo minout – téma totiž prosakuje i k nám do Česka, už zase ti „neomarxisti“, že ano.

Závěrem bych vás ráda pozvala na výlet k útesu, přesněji řečeno skleněnému útesu. Jde o fenomén, o kterém se ve vztahu k české politice rozepsala Hanka Mazancová. Když máš krizi, dej tam ženu, stojí trefně v titulku článku, který staví nejen na hlasech odbornic, ale také na příbězích čtyř politických stran, které do svého vedení postavily ženy až v momentě, kdy jim začalo téct do bot.

Nezbývá mi než vám popřát hezký víkend a příjemné počtení.