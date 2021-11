Myslet si, že si něco myslím. Veřejná debata o covidu je součástí problému, ne řešení

Komentář Jana Moláčka: Svobodná a otevřená veřejná debata má v demokracii výsostné postavení. Slibujeme si od ní nalezení konsenzu a nejlepšího řešení. Je to logické a správné, neznamená to ale, že tento nástroj nemá své limity. V Česku na ně právě naráží. Nebo se o ně spíš už dávno roztříštil na bezcenné kousky tvořící změť, která přispívá ke všeobecnému chaosu, ne k hledání cesty z něj.

Základní důvod je jasný a napadne každého. Ano, přesně – pandemie je extrémně odborné téma a pandemie viru, s nímž se lidstvo setkává poprvé, dvojnásob. Znalosti a vzdělání, které jsou nutné pro zkoumání viru a hledání cesty, jak ho porazit, mají v Česku stovky, maximálně tisíce lidí – virologové, epidemiologové, imunologové, hygienici.

Další desetitisíce budou disponovat vzděláním v příbuzných oborech, které jim umožní odbornou debatu kvalifikovaně sledovat. Při řešení pandemie v širším slova smyslu jako společenského, nikoli úzce biologického problému se samozřejmě neobejdeme bez expertizy sociologů, statistiků, ekonomů a mnoha dalších, ale to je sekundární věc.

Pojem „veřejná debata“ ztrácí v tomto případě smysl sám o sobě, protože z podstaty věci není možná veřejná debata o něčem, nač si devětadevadesát procent veřejnosti nemá jak utvořit názor. Vlastnosti viru nejsou hmotnost býka ze známé historky, kterou mají tolik v oblibě stoupenci přímé demokracie.

Jejím hrdinou je britský vědec z přelomu 19. a 20. století Francis Galton, který se na venkovském trhu stal svědkem tipovací soutěže, v níž účastníci psali na lístečky svůj odhad hmotnosti býka. Ten byl poté poražen, zvážen a autor nepřesnějšího tipu dostal cenu. Galton si, jak známo, lístečky od pořadatele soutěže vzal, odhady zprůměroval a zjistil, že průměr byl ještě blíž skutečné váze zvířete než pyšný vítěz.

Galtonovi následovníci v podobných pokusech ovšem také brzy odhalili, jaké má tato metoda kolektivního „nacházení pravdy“ limity. Je jich celá řada, pro nás je důležitý jeden – musí se jednat o problém, o němž mají hlasující alespoň šanci si udělat nějakou představu. Hmotnost býka odhadnout lze. Kdyby ale měli obyvatelé viktoriánského venkova hádat hmotnost Saturnu nebo hadronu, ztratil by pokus jakýkoliv smysl.

Hlavně si něco myslet

Analogicky – na věci, jako jsou vlastnosti koronaviru, infekčnost jednotlivých mutací, účinnost léků, vakcín či protilátek, nemůže mít žádný laik „vlastní názor“. Může si to jen myslet, což bohužel není vzácné. Soudnější menšina neodborníků chápe, že to není možné, a když už do „veřejné debaty“ na tato témata přispívá, pak obvykle upozorněními, že je nesmysl ji vůbec vést.

Vzniká tak mimoběžná asymetrie, která debatou vůbec není. Dobře je to vidět třeba na aktuálním střetu o „uznávání protilátek“. Předtím jsme ale totéž v bledě modrém mohli sledovat třeba v nekonečných disputacích o ivermektinu a příkladů by se našlo daleko víc.

V odborné rovině probíhá diskuse, zda a za jakých podmínek pokládat naměřené protilátky za garanci, že člověk neonemocní, a zda tedy jejich „nositelům“ obdobný certifikát, jaký mají očkovaní. Někteří experti se kloní k tomu, že by to mohlo být prakticky využitelné, jiní vznášejí námitky, konsenzus se zatím hledá.

To je v pořádku, problém je ale parodie na tuto odbornou diskusi, která se odehrává v rovině veřejné debaty. Spousta jejích účastníků se totiž k „uznávání protilátek“ upnula jako k zázračnému řešení, které jim někdo upírá, ostatně podobně jako předtím k ivermektinu.

Proti nim ale nestojí žádní „odpůrci uznávání protilátek“. To je povrchní dojem, naprosto mylný. Nikomu soudnému nebude vadit, pokud dojdou vědci ke konsenzu a protilátky začnou oficiálně platit. Ti, kdo s laickými protagonisty polemizují, se nestavějí proti „uznávání protilátek“, ale proti jejich uznávání na základě tlaku veřejného mínění namísto vědeckých důkazů. To je zásadní rozdíl.

I vědci jsou jen lidé

To by ještě nebylo tak zlé, kdyby existoval způsob, jak od sebe odbornou debatu a laickou „veřejnou“ parodii na ni oddělit. Jenže to není možné, experti jsou součástí různých poradních těles, která musejí sdělovat a obhajovat stanoviska, odborníci jsou tázáni médii, řada z nich píše na sociální sítě. Odborná a veřejná sféra se prolínají a bohužel, namísto toho, aby ta první obohacovala druhou informacemi, daleko spíš ta druhá kontaminuje první agresí a zákopovou mentalitou.

I experti jsou totiž pochopitelně jen lidé z masa a kostí s příslušnými slabostmi. Pro mnohé je pozice v centru veřejné pozornosti nová zkušenost. S překvapením zjišťují, že dokážou relativně snadno přitáhnout obrovský zájem a obdiv. Nejsnáze to samozřejmě jde, když se odliší od „nudné“ masy svých kolegů a kolegyň a zastávají odlišná, jednoznačnější a vyhraněnější stanoviska, ideálně taková, která potvrzují to, „co si myslí všichni“.

To ale ve valné většině případů znamená minimálně slevit z vědecké zodpovědnosti, protože v řadách laické veřejnosti, jak jsme si ukázali, si o vysoce odborných tématech „něco myslí“ pouze ti, kdo nejsou schopní nahlédnout, že si o nich ve skutečnosti nemyslí nic, ale pouze nekriticky přejímají předžvýkané postoje bůhvíkoho.

V těch je jejich vědecké modly pochopitelně utvrzují a vzniká začarovaný kruh. Méně kriticky přemýšlející část veřejnosti se zmocňuje méně zodpovědné části vědecké obce a staví její příslušníky do role vůdců. Vědecké studie se stávají revolučními manifesty, namísto odborných recenzí se o jejich relevanci hlasuje na sociálních sítích.

Vědecká a lidová optika

Do značné míry selhávají také média, která by měla veřejné debatě stanovovat smysluplné hranice. Ne že by něco takového bylo dnes zcela v jejich moci – pseudomédia typu Parlamentních listů budou hru na „veřejnou debatu“ o odborných tématech mileráda hrát i bez nich – ale měl by mezi těmito dvěma světy být přece jen patrný rozdíl. Bohužel věci, jako jsou třeba rozhovory s miliardářským egomaniakem Karlem Janečkem na téma očkování dětí, ho smazávají.

Veřejná pseudodebata přitom expertní debatu stahuje do víru svých vášní hlouběji a hlouběji s každou další vlnou pandemie, která v lidech posiluje podezření, že experti v lepším případě žádné řešení nemají, v horším ho schválně tají a nepoužívají. Vědci se ocitají v pozici, kdy si musejí vybrat – buď se budou stále zoufalejší veřejnosti znovu a znovu pokoušet vysvětlit skutečnosti, které je stále méně ochotná chápat – například že nikdo nemůže předvídat nové mutace ani dopředu přesně odhadnout funkčnost úplně nových vakcín –, anebo přijmou lidovou optiku hledání viny a viníků, dobra a zla.

V jiných zemích jsou na tom lépe, protože tam od začátku politici a média velmi jasně respektovali zodpovědnost vědy za tu část boje s pandemií, kterou nemůže udělat nikdo jiný. To je přesně přístup, který potřebujeme. Povinné očkování je dobrý příklad. Rozhodnout o něm musejí politici, ovšem na základě odborného konsenzu, ne veřejného mínění nebo vlastních ideologických předsudků. Nezajímá mě, co si o povinném očkování Andrej Babiš nebo Petr Fiala myslí, ale zda dostojí své zodpovědnosti a zavedou ho, pokud převážná část odborníků řekne, že ho potřebujeme.

Krize nás nemilosrdně tlačí k limitům mnohého, co jsme pokládali za bezbřehé – možností vědy, našeho zdravotnictví, funkčnosti státu. Veřejná debata už na ně dávno narazila.

Stručně: Na vysoce odborné otázky si žádný laik nemůže utvořit „vlastní názor“. Ten je však podmínkou smysluplné debaty.

„Veřejná debata“ o odborných aspektech covidové krize je proto jen iluze, ve skutečnosti se jedná o toxickou pseudodebatu.

Jsou do ní ale zatahováni experti, které veřejnost tlačí do táborů. Tím veřejná pseudodebata kontaminuje odbornou debatu.

