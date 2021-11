Vyráběly jsme a vyráběly, a pak se vánoční trhy zruší, stýská si prodejkyně. Oceňuje solidaritu

Adéla Misařová byla letos na vánočních trzích v Olomouci s výrobky, které dělá se svou matkou, poprvé. Prodávat je tam ale mohla pouze do dnešních 18 hodin. Na Facebook napsala svůj příběh a lidé jí začali pomáhat a radit, kde by mohla produkty dál nabízet. „Zvedla se obrovská vlna solidarity,“ popisuje v rozhovoru s Deníkem N.

Co pro vás včerejší rozhodnutí vlády o uzavření vánočních trhů znamená?

Jsou to hrozné emoce. Úplně začínáme, nevěděla jsem, jak se na trh připravit, kolik jakých produktů dělat, co vyrábět, protože loni trhy nebyly. Letos jsem se do toho pustila.

Nájem samozřejmě není nějak malý, z něčeho to musím zaplatit, takže jsem doufala, že