Na stadion mezi tisíc lidí ano, na vánoční trhy ne. Vláda se prý inspirovala v cizině

Letos by si lidé měli dát svařák doma nebo třeba v restauraci, adventní věnec koupit v obchodním centru a vánoční ozdoby v kamenném obchodě nebo online. Na adventním trhu už by to jít nemělo. Vláda se rozhodla v rámci zpřísnění protiepidemických opatření zrušit venkovní adventní trhy, provoz restaurací (zatím) jen omezila, hromadné akce do 1000 diváků se ale budou moci konat dál.

Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčené, že na venkovních trzích hrozí lidem větší riziko nákazy než právě například na hromadné akci nebo v hospodě.

„Na adventním trhu je jiný model chování než v obchodech nebo na sportovištích, lidé se tam