Ausgerechnet Německo: Už je venku! Slovo, které začíná na L

Německý součet Pavla Poláka: Německo pomalu směřuje k tomu, co se už nemělo opakovat: lockdownu. Situace ve spolkové republice se zhoršuje. Země zažívá pandemii s dosud nejhorším průběhem. Covidoví pacienti vůbec poprvé musejí být převáženi z přeplněných nemocnic tam, kde ještě mají volné kapacity. „Není pět ani deset minut po dvanácté, je už půl jedné,“ popsal zhoršující se situaci v Německu spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Zatím se o něm jenom mluví, což samo o sobě je známkou toho, že je to jedna ze zvažovaných možností. Šéfka sociálních demokratů, strany, která povede příští vládu, Saskia Eskenová zatím odmítá lockdown pro všechny, spolušéfka koaličních Zelených Annalena Baerbocková ho nevylučuje.

Co si politici myslí, je jedna věc. Co dělá virus, věc druhá, ta zásadnější. A zdá se, že Německo krůček po krůčku směřuje k větším a větším restrikcím. Německá armáda právě dnes začíná vojenskými letadly rozvážet covidové pacienty do těch částí republiky, kde pandemie ještě tolik neřádí. Takové obrázky dosud sledovala německá veřejnost pouze ze zpráv z okolních zemí, kupříkladu z Česka.

Na Německo a politickou debatu o pandemii velmi působí