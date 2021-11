Jak může Zeman jmenovat Fialu, když je v izolaci? Jaký je to signál? Mezi špatnými ten lepší

Komentář: Jakmile se dnes dopoledne světélko kontrolky signalizující brzké jmenování Petra Fialy premiérem zase přepnulo do polohy zapnuto, sítě začaly plnit příspěvky, že prezident Zeman sice má covid a izolaci, ale pro věrchušku to zřejmě neplatí a je to špatný signál veřejnosti. Možná ale vůbec nemusí být.

Pro ilustraci pár nazlobených poznámek z Twitteru: „Máte ještě nějakou soudnost? Sebereflexi? Platné nařízení u covid pozitivního je izolace.“ „No tak teď už v té izolaci lidi fakt nebudou, budou na to dlabat.“ „Šíření nakažlivé choroby, i příprava je trestná.“

Vybrali jsme je náhodně, autory neznáme. I v naší interní redakční konverzaci, už zase vedené hlavně přes chat na dálku, úvahy typu „špatný signál navenek“ zazněly. Padly i veřejně od lidí, kterých si vážíme.

Myslíme ale, že v tomhle případě se na to dá dívat i jinak. Totiž: chceme obhájit tvrzení, že to je dobře. (Může to, jak říká klasik, „dopadnout jako vždycky“, to ano.)

Není to obhajoba Miloše Zemana a podivných existencí kolem něj. Zvlášť vzhledem k tomu, jak jeho tragické zastávání úřadu neudělalo nic pro cestu z covidové krize v Česku, k tomu důvody nevidíme. Na výkon své funkce nestačí.

Jenže je úplně jedno, jestli bude mít Zeman v neděli v Lánech na hlavě hrnec a Fiala