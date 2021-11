Nová varianta koronaviru budí obavy. Možná nadměrné, protože se o ní zatím neví skoro nic

O variantě viru SARS-CoV-2, která se prozatím označuje jako B.1.1.529, vědí odborníci zatím velmi málo. To, co vědí, jim ale působí starosti.

Hlavní problém je v tom, že se nová varianta liší od předchozích opravdu hodně. Profesor Tulio de Oliveira, který vede jihoafrické Centrum pro epidemickou odezvu a inovace, podle BBC řekl, že dílčích mutací – změn v genetickém kódu viru – je více než padesát, z toho přes třicet ve spike proteinu a z nich zas více než deset v té jeho části, která se bezprostředně podílí na vstupu viru do buňky.

To je skutečně mimořádně mnoho. Varianta delta se od předchozí alfy liší v mechanismu vstupu do buňky dvěma mutacemi; i to stačilo k významnému snížení účinnosti vakcín vyvinutých v době, kdy žádná delta ještě nebyla.

Téměř nic víc vědci zatím nevědí. Vyšší počet mutací neznamená automaticky, že je virus škodlivější, nakažlivější, odolnější vůči vakcínám. Znamená to jen tolik, že je jiný. Čím vším se to projeví, to se teprve