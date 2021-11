Výstava Ester Krumbachové představí autorčinu dvacet let nepřístupnou pozůstalost.

Ester Krumbachová je jméno, které si v posledních deseti letech získává stále více pozornosti. Přesto ale pro širokou veřejnost zůstává do značné míry neznámou. Kdo je tedy ona dáma, které byla letos v říjnu in memoriam udělena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize? To se pokusí návštěvníkům přiblížit velká monografická výstava ESTER KRUMBACHOVÁ, která se koná od 24. listopadu do 6. března v Domě umění města Brna.