„Když vás přepadnou lidé se zbraněmi, kouká z toho malér.“ Nezapomeňte na Irák, říká humanitární pracovnice

Wendy Barronové se mimo jiné ptáme:

proč je potřeba humanitární pomoc v Iráku,

jak se proměňuje humanitární práce z hlediska digitální komunikace,

proč by Irák měl být prioritou České republiky,

co člověka pohání, jaký má strach a co musí pro takovou práci obětovat,

v čem je rozvojová práce v Afghánistánu snazší než v Iráku.

Je Irák bezpečná země?

Některé části jsou bezpečné, jiné stále sužují různé incidenty. Pořád existují zbytky Islámského státu (ISIS) a situace využívají i jiná opoziční uskupení. Vídáme útoky na infrastrukturu, armádu, policii. Ale jinak pro mě není bezpečnost zásadní otázkou.

Jaký obrázek podobné incidenty o Iráku vytvářejí?

Pracovala jsem předtím pět a půl roku v Afghánistánu. A do zpravodajství se většinou dostalo, když Tálibán nebo ISIS zaútočil na školu, nemocnici nebo vojenské zařízení – to bylo vidět. Ale nestává se to každý den. Ani každý týden.

V Iráku se bezpečnost určitě zlepšila, srovnat s Afghánistánem se nedá. Všude chodím pěšky, oblékám se odlišně. Určité věci musíte přijmout, ale je tam bezpečněji než dřív.

Cítíte se bezpečně, i když v Iráku chodíte pěšky sama?