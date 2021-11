Už je tu cítit atmosféra „no tak část z nás prostě umře“. Jsme v opravdu hluboké krizi, říká Martin Šimečka

O čem Martin Šimečka také hovoří:

Jak mohlo Slovensko dojít do situace, která připomíná humanitární katastrofu.

V čem je situace v Česku lepší oproti té slovenské.

Jaké riziko nese, pokud lidé, kteří dál váhají s očkováním, budou politikou státu odmrštěni.

Existuje cesta z krize, ve které se ocitly demokratické státy?

Kapela Lomnické Čháve ve svém hitu Karanténa vyzývá k tomu, aby byl každý zodpovědným občanem. Jsou Slováci zodpovědnými občany?

Část rozhodně ne. Polovina obyvatelstva to tak evidentně necítí. Je to jedno z největších překvapení ze společnosti jako takové. Myslím, že nikdo nepočítal s tím, jak velkou míru nedůvěry a odporu bude mít jedna část společnosti vůči té druhé.

A proč to tak je?

Důvodů je několik a některé z nich jsou běžné i pro jiné země. Slovensko má některá specifika. Důvěra ve stát je na Slovensku ještě nižší než v Česku, a to už je co říct. Je to samozřejmě dáno i vládou, která je chaotická a už rok a půl dělá hodně pro to, aby jí lidé nevěřili. Za druhé je tu bohužel velmi bohatá