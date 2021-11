Máme stejnou odpovědnost jako ÚVN, zdravotní sestra bude u Zemana nonstop, říká šéf pečovatelské služby

Kdy jste se s kanceláří prezidenta dohodli, že budete zajišťovat péči o Miloše Zemana?

Mohu potvrdit, že Senior Home Group se stala poskytovatelem domácí péče o pana prezidenta. Bylo to na žádost Kanceláře prezidenta republiky. Fakticky k té dohodě došlo na počátku tohoto týdne, poté co měla Kancelář prezidenta republiky informace o záměru propuštění pana prezidenta do domácí péče, respektive o jeho vůli.

S kým jste to řešili? Přímo s kancléřem Vratislavem Mynářem, nebo třeba s panem Nejedlým?

Ne, byli jsme osloveni standardně e-mailem. Poté probíhala telefonická jednání. Ve finále jsem celou situaci a záležitost řešil já a další odpovědné osoby ve firmě ve spolupráci s panem kancléřem.

ÚVN ve svém prohlášení napsala, že nadále doporučuje „péči poskytovanou ve specializovaném zdravotnickém zařízení pod vedením odborného lékařského týmu“. Jak to bude z vaší strany probíhat, případně dá se domácí péče srovnat s nemocniční?

Nepřísluší mi komentovat postoj ÚVN. Mohu obecně potvrdit, že poskytujeme standardní domácí péči. Princip domácí péče je založen na tom, že poskytovatel poskytuje péči v přirozeném domácím prostředí pacienta na základě indikace ošetřujícího lékaře, kterým je nadále profesor Zavoral z ÚVN.

Na základě jeho indikací a ošetřovatelského plánu, který jsme dostali, postupujeme. Domácí péče není službou lékařskou, je to