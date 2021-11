Očkovat malé děti proti covidu bude i v Česku nejspíš možné už před Vánoci. EMA otevřela cestu

Evropská léková agentura EMA dnes vydala doporučení, aby se vakcína Comirnaty v přiměřeném dávkování používala pro děti od pěti let. Formální rozhodnutí je na Evropské komisi, jejíž rychlý souhlas je ale téměř jistý.

Vakcínou Comirnaty firem BioNTech a Pfizer se v Evropě očkují kromě dospělých také děti od dvanácti let. Dnešní doporučení EMA snižuje věkovou hranici na pět let, což by mohlo významně zlepšit epidemickou situaci na základních školách, pokud ovšem bude o očkování dostatečný zájem.

Dětem od dvanácti let se podává stejné množství vakcíny jako dospělým – třicet mikrogramů účinné látky v jedné injekci. U dětí mezi pátým a dvanáctým rokem se testovalo třetinové množství. Jinak je všechno stejné, očkuje se dvěma dávkami s rozestupem tří týdnů.

Klinická studie, kterou se EMA řídila při vydání doporučení, uvádí, že síla imunitní odezvy byla u dětí přibližně stejná jako u dospělých. Účinnost vůči rozvinutým příznakům covidu byla v této studii spočtena na 90,7 %, ovšem s širokým chybovým intervalem – od 67,7 % do 98,3 %. To zhruba odpovídá pozorované účinnosti u dospělých v reálném nasazení, jde tedy o očekávaný výsledek.

U testovaných dětí se projevil stejný druh mírných vedlejších účinků jako u dospělých: únava, bolesti hlavy, bolest v místě vpichu a ve svalu, kožní reakce kolem vpichu. Žádné vážnější škodlivé účinky studie neuvádí.

Vakcína Comirnaty se u dětí od pěti let už používá ve Spojených státech. Agentura FDA, americký protějšek evropské EMA, ji schválila 29. října.

Jen se souhlasem rodičů

Očkování dětí nepovinnou vakcínou je v Česku stejně jako ve většině evropských zemí podmíněno souhlasem rodičů, detaily jsou ale trochu komplikované. Ministerstvo zdravotnictví ve svém stanovisku uvádí, že u dětí starších 16 let – přestože z hlediska zákona jde stále ještě o nezletilé – není souhlas rodičů či jiných zákonných zástupců nutný, dítě má právo se rozhodnout samo. U mladších dětí se vyžaduje souhlas zákonného zástupce a jeho přítomnost na očkovacím místě (kterým v těchto případech bude asi většinou ordinace dětského lékaře). Osobní přítomnost lze nahradit plnou mocí.

Dobře známý problém, který nastane, jsou-li rodiče odlišného názoru, řeší citovaný materiál ministerstva zdravotnictví takto: „Postačuje informovaný souhlas jednoho z rodičů / zákonných zástupců, lékař není povinen proaktivně zjišťovat názor druhého rodiče / zákonného zástupce. Pokud je však lékaři znám nesouhlas druhého rodiče / zákonného zástupce, nemůže očkování provést. O očkování v tom případě musí rozhodnout soud na návrh rodiče.“

Vakcín by mělo být dost pro všechny

Očkování dětí pod dvanáct let by mohlo začít ještě letos. „Pokud bude vakcína schválená, tak bychom v druhé polovině prosince měli dostat tři sta tisíc dávek. To je maximum, které v daném měsíci můžeme dostat, protože výroba dětských vakcín se teprve rozjíždí,“ napsal Deníku N před dvěma týdny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Sdělil také, že se prozatím počítá s očkováním asi půl milionu dětí z celkového počtu osmi set tisíc, jež do věkové skupiny 5–11 let spadají. „V indikativní objednávce jsme počítali, že se v této věkové skupině nechá naočkovat asi 70 procent dětí. I proto zatím máme předobjednaný milion dávek. Pokud by byl zájem, tak můžeme objednat i více,“ napsal nám ministr zdravotnictví.

S přispěním Markéty Boubínové.

O co stručně jde: V zemích EU bude už brzy možné očkovat vakcínou Comirnaty děti od pěti let, nejen od dvanácti jako dosud. Proč je to důležité: Očkováním menších dětí by se mohlo významně zjednodušit fungování základních škol. Dají se ale čekat zesílené názorové střety mezi zastánci a odpůrci očkování; u menších dětí půjde o citlivé téma. Dítě u nás nelze očkovat bez souhlasu zákonného zástupce.

