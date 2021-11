Notes: Stromky, kapři a pohřby bez omezení

Kdybyste se ještě včera zajímali o to, kdo bude po Karlu Havlíčkovi ministr průmyslu a obchodu, odpovědí by byl Věslav Michalik. Ten však dnes oznámil, že se kandidatury na ministra vzdává. Učinil tak po zjištění Deníku N, podle kterého si půjčil od neprůhledné kyperské firmy 3,4 milionu eur a dalších 1,2 milionu eur šlo do firmy spojené s jeho rodinou.

V souvislosti s Michalikovým odchodem, který se fakticky odehrál dříve než jeho příchod, jsme napsali řadu článků z pera především naší ekonomické rubriky. Samotné hnutí STAN Michalikovo oznámení zaskočilo. Bylo připraveno se za něj postavit. Teď místo toho musejí narychlo hledat náhradu. Žádné jméno nezaznělo, spekuluje se však o ekonomovi Filipu Matějkovi z institutu CERGE-EI, píšou Seznam Zprávy.

Nevím, kdy naposledy jsem v Notesu psal o tom, že z vlády, třebaže jen nastupující, po zjištění médií někdo dobrovolně odstoupil. Tolik jsme si navykli na léta vlády, která nastolila celospolečenskou náladu tak, že cokoliv, co dané straně či politikovi nevyhovuje, je kampaň a účelovka. Z takové situace se sakra těžko dostává ven. Snad jsme ale na dobré cestě. Role médií, tedy alespoň Deníku N a několika dalších, bude i nadále na podobné kauzy poukazovat a rozkrývat je. Jinak to už nepůjde, je to naše práce.

„Dospěl jsem k závěru, že je důležitější STAN než to, jak jsem vnímaný já nebo moje budoucí funkce,“ vysvětlil Michalik. Kauza by podle něj mohla narušit důvěru v budoucího ministra. „Potřebujeme, aby změna byla citelná,“ doplnil.

Jaké machinace vlastně Michalik s penězi prováděl? To dopodrobna v otázkách a odpovědích sepsal kolega Michal Tomeš.

U moci je pořád Babišova vláda v demisi. Ta dnes rozhodla, že počínaje půlnocí v Česku začne další nouzový stav, v pořadí už třetí. Vyhlásila také nová opatření: místo tradičních vánočních trhů koupíte jen zásadní vánoční rekvizity jako kapry nebo stromky. Protože i když je situace nejhorší, bez těch dvou se české Vánoce evidentně neobejdou. Taktéž hodně zkrouhla počty lidí, kteří mohou být v jednom prostoru, nebo jak to říct. Na plesy či oslavy smí od pátku nově maximálně 100 lidí. Výjimkou jsou pohřby, tam žádné omezení není. Na kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce bude od pátečních 18 hodin moci maximálně tisíc lidí. To vše samozřejmě po plném očkování nebo dokladu o prodělání nemoci. Na testy se už nehraje. Otevírací doby restaurací budou omezeny do desáté hodiny večerní.

Rozumíte tomu správně: na fotbal můžete jít, pokud vás tam bude do tisícovky. Ale na vašem lokálním trhu ve (vložte název obce) si svařák ani cukroví nekoupíte.

Brzy se řízení země chopí Fialova vláda, její program na ochranu země před covidem je však také děravý. Obsahuje „rozumné samozřejmosti“, to zásadní v něm ale chybí, píše Petr Koubský.

A co vás v Deníku N čeká zítra?

– Michalikovy kyperské půjčky a možný střet zájmů Starosty zaskočily. Popisujeme příběh konce kandidáta na ministra.

– Česko postrádá množství lidí s odvahou rozhodnout nepopulárně, říká vědec Kulveit.

– Muzikant Schovánek: Text písně Marka Ztraceného patří někam do horrorcore, ne do popu.

– Sto let Alexandra Dubčeka – funkcionáře, který si spletl potlesk s legitimitou.

Adam Hecl