Michalik své kolegy ze STAN zaskočil, byli připravení se za něj postavit. Nyní budou hledat náhradu

Hnutí STAN musí narychlo hledat nového kandidáta na ministra průmyslu a obchodu. Věslav Michalik kolegy svým rozhodnutím, že se o post nebude ucházet, překvapil. Předseda hnutí Vít Rakušan oznámil, že si na hledání nového ministra vyhradil celý den. Adepta by chtěl najít v řádu hodin, maximálně dnů. Rozhodně ale nechce zdržovat sestavení nové vlády.

Že se o funkci ucházet nebude, oznámil Michalik na brífinku krátce po deváté ranní. Důvodem je zjištění Deníku N, že si přes utajenou kyperskou společnost napůjčoval pro své firmy zhruba sto milionů korun. Také přiznal, že jeho rodina – on, manželka a syn, vlastní ve fondu, kde jsou umístěny firmy provozující solární elektrárny, šestadevadesátiprocentí podíl. Jeho výše byla klíčová pro posouzení případného střetu zájmů. Pokud by se Michalik stal ministrem průmyslu, spadala by pod něj i problematika energetiky.

„Je narušena důvěra ve mě,“ vysvětlil své rozhodnutí na tiskové konferenci. Zdůraznil, že důležitější pro něj je, jak bude vnímáno hnutí Starostové a nezávislí než případný vládní post. Nekandidovat se prý rozhodl dnes ráno.

Jeho slova potvrdil i předseda STAN. Krátce poté, co jej Michalik o svém kroku informoval, zpravil o něm šéfy zbývajících čtyř stran pětikoalice.

„Byli jsme připravení za ním stát“

O kroku Michalika prý předem nevěděli ani další členové vedení hnutí. Deníku N to sdělil místopředseda STAN a europoslanec Stanislav Polčák.

„Mluvil jsem s ním naposledy minulý týden a důvěřoval jsem jeho rozhodnutí. Nebylo to rozhodně