„Nejsem jako Babiš.“ Michalik ministrem nebude, kandidatury se vzdal kvůli nejasným převodům peněz z Kypru

Dlouholetý starosta Dolních Břežan Věslav Michalik novinářům ráno sdělil, že považuje za přednější to, jak bude vnímáno hnutí Starostové a nezávislí, než jeho případný vládní post. Nekandidovat na ministra se prý rozhodl až dnes ráno.

„Vít Rakušan jako předseda Starostů by neměl začínat tak, že to bude stejné, jako to bylo předtím. Potřebujeme, aby změna byla citelná,“ objasnil Michalik své rozhodnutí. „Také vidíme, že bychom tím dávali výraznou zbraň do rukou našim protivníkům, tedy hnutí ANO. Oni by mohli říkat, že to je stejné, že jsem jako Babiš. A chtěl bych říct, že já nejsem jako Babiš,“ doplnil Michalik.

