Česko postrádá množství lidí s odvahou rozhodnout nepopulárně, říká vědec z Oxfordu Jan Kulveit

Výzkumný pracovník Institutu budoucnosti lidstva na Oxfordské univerzitě Jan Kulveit dlouhodobě sleduje epidemickou situaci v Česku, jako člen nezávislé Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) studuje nové poznatky a přichází s návrhy, co by bylo třeba dělat pro zlepšení. Upozorňuje, že v týmu budoucího ministra zdravotnictví chybí sociologové, ekonomové nebo psychologové. V rozhovoru pro Deník N hodnotí postup proti pandemii navržený vznikající vládou a pojmenovává hlubší problémy, s nimiž se země nyní potýká.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč pandemie opět zasáhla české nemocnice.

Jaké jsou vyhlídky a predikce.

Které z představených kroků vznikající vlády zní slibně.

Podle čeho by měla postup proti pandemii řídit.

Proč je špatně, že ministru zdravotnictví nebudou radit ekonomové nebo sociologové.

Co považuje Jan Kulveit za dlouhodobě vážnější problém než covid-19.

Nemocnice se plní pacienty s covidem-19, Vyškov je přestal přijímat, Motol nebo Bulovka odkládají plánované operace. Jak jsme se do tohoto bodu opět dostali?

Vláda řídila epidemii opět podle toho, kolik lidí je v nemocnicích a na JIP. Ještě zhruba před měsícem lidé v rozhodujících pozicích říkali, že čísla sice hodně rostou, ale v nemocnicích tolik případů není.

Zadruhé, pro přípravu na možnost podzimní vlny se celkem nic neudělalo. Je jednoduché odcitovat paní hlavní hygieničku, že do konce roku bude potřeba ve školách nula antigenních testů. Pro zajímavost jsem si pročetl, co jsme jako MeSES doporučovali v červnu. Každý si to může porovnat s tím, co z toho vláda udělala.

Varovali jsme také už v červnu před aktuálním vakuem, kdy je jedna vláda v demisi, druhá ještě nevládne a nikdo není ochotný dělat nepopulární rozhodnutí.

Není ale modelování epidemie nyní příliš ztížené tím, že lidé jsou naočkovaní, řada z nich má mírnější průběh? Takže počty nakažených tak jasně nevypovídají o riziku pro nemocnice jako třeba před rokem?

Souhlasím, že číslo pozitivně testovaných nemá samo o sobě zas takový význam. Ale zachycuje dynamiku epidemie. A některé věci jsou známé. Třeba to, jaký podíl nakažených končí v nemocnicích.

Varovné bylo i to, že se epidemie neuvěřitelným způsobem rozjela mezi