Covidový plán nové vlády obsahuje rozumné samozřejmosti. To jediné, čím lze přibrzdit pandemii hned, v něm ale chybí

Na první pohled tam jsou samé rozumné věci: testování očkovaných, důraz na testování vůbec, snaha udržet otevřené školy, lockdown jen jako krajní řešení, povinné očkování jako opravdu nejkrajnější řešení. Kdybych trpěl velikášstvím, mohl bych klidně říci, že to opsali z mého předchozího článku. Dobře ale vím, že neopsali; vesměs to totiž jsou samozřejmosti, na které přijde každý, kdo se nad věcí pět minut zamyslí.

Z větší části jde o vynucené tahy. Nenapsali je vládní experti, tím méně komentátoři v médiích, napsal je život sám, nemá smysl o nich přemítat, je třeba je rychle uskutečnit. Tím pádem se těžko vyhnout otázce, proč svou koncepci nepředstavila koalice dřív. To, co řekli nyní, mohli klidně říci den po volbách, jasné to bylo všechno už tehdy.

Odpověď na tuto otázku by byla zajímavější než všechny předložené body dohromady, protože bychom z ní mohli odhadnout, co máme