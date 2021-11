Mám byznysový sen sbírat lógr z kávy a využít ho jako zdroj. Věda není pro mě, říká mladá chemička

Z dětsví si dobře pamatuje bombardování Bělehradu, odkud pochází. Aleksandra Ilić studovala v Drážďanech a nyní v Praze zkoumá odpadní vody a jejich další využití v rámci mezinárodního projektu. „Chci se podílet na něčem, co bude dobré pro planetu. Nějak přispět,“ říká. Z vědy pak chce zmizet a vrátit se domů na Balkán. Má totiž pozoruhodný byznysový plán.

Když mířila na postgraduální studium, nezáleželo jí úplně přesně na tom, nač se bude specializovat. „Ale chtěla jsem být součástí výzkumu, který bude hledat nějaké varianty vstřícné k životnímu prostředí. Myslím, že bych nebyla schopná studovat něco, o čem vím, že to není ‚dobré‘ nebo ‚správné‘, ale neměla jsem nijak vyhraněnou oblast, které se budu věnovat,“ říká. Sedíme v historické knihovně v hlavní budově Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v pražských Dejvicích. Ačkoliv mladá žena za pět let v tuzemsku už z češtiny leccos pochytila, povídáme si anglicky.

„Asi v tom je i kus ideologie. Chci se podílet na něčem, co bude dobré pro planetu, pro životní prostředí, nějak přispět. Pomáhat. Jsou různé formy, jak to ovlivnit. Jasně, sbírat po sobě odpadky a třídit odpad je také důležité, ale v momentě, kdy se bude lépe k životnímu prostředí chovat průmysl a jednotlivé podniky, třeba díky novým technologiím, pak bude dopad větší. Souvisí to samozřejmě i s ekonomikou, životní prostředí je komplexní a velmi zajímavé téma,“ míní.

Environmentální aktivismus má podle ní někdy až příliš černobílé vidění světa. „Jenže život se odehrává spíš v odstínech šedi,“ myslí si.

Když odpad není odpad

Ilić prožila dětství a dospívání v Bělehradě, magisterský cyklus hydrologie a inženýrství absolvovala na Drážďanské technologické univerzitě a před několika lety získala PhD. pozici na VŠCHT v Praze v Ústavu technologie vody a prostředí díky programu SuPER-W zaměřeného na využívání odpadních vod.

„Nedíváme se na odpadní vodu jako na odpad, ale jako na