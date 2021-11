Notes: Covidové prázdniny přes mrtvolu a hromy blesky pod Tatrami

Covidová pandemie v Česku nabírá na obrátkách. Největší česká nemocnice FN Motol i Bulovka zastaví plánované operace, z Brna budou některé covidové pacienty převážet do Prahy, vypomůže i armáda s vrtulníky…

Jak pandemii zvládat, dnes nastínila vznikající Fialova vláda. Budoucí kabinet chce nechat otevřené školy, testovat i očkované a lockdown vidí jen jako krajní možnost. Fialova vláda chce po svém nástupu také změnit pandemický zákon. O řízení pandemie pod taktovkou nastupující garnitury píše Markéta Boubínová a Iva Bezděková.

Politici i odborníci prakticky neustále vyzývají k očkování, které brání těžkému průběhu covidu. Jenže s jakou účinností? To lze vyjádřit přesným číslem jen velmi těžko. „Výpočty účinnosti vakcín jsou zatíženy mnoha chybami plynoucími z toho, že data popisují reálnou situaci neúplně a zkresleně,“ píše v obsáhlé analýze a na grafech vysvětluje Petr Koubský.

Zprávy z nemocnic ale mluví (křičí) jasně: Mezi nejtěžšími případy covidu, tedy pacienty, kteří jsou napojeni na umělou plicní ventilaci nebo mimotělní oběh, výrazně převažují neočkovaní nad očkovanými. Poměrně hodně těchto pacientů je mladších padesáti let. Grafy o tom, kteří pacienti s covidem bojují o život, přináší duo Markéta Boubínová a Iva Bezděková.

Jenže ne všichni se chtějí nechat očkovat. Nejochotněji se nechávají očkovat vzdělaní lidé, jenže čím vyšší mají lidé vzdělání, tím méně vakcínám důvěřují. O covidovém paradoxu píše Barbora Šturmová.

Ve hře je i povinné očkování policistů. Pokud by vláda opatření nařídila, policejní šéf Švejdar to bude respektovat. Zatím ale neví, co by se stalo s těmi, kteří by vakcínu odmítli. „Je škoda každého policisty, který by případně odešel. Investujeme do nich, učíme je, školíme je a pak je propustíme?“ říká Švejdar v rozhovoru s Deníkem N.

Pokud covidová pandemie nepoleví, mohou se děti „těšit“ na prodloužené vánoční prázdniny. Navrhuje to kandidát na ministra školství Gazdík. Nedávno přitom rázně odmítl návrh na uzavření škol na dva týdny. „Jen přes mou mrtvolu,“ řekl. Jenže co bylo včera, není dnes. Řada oslovených odborníků s návrhem na prodloužení vánočního volna nesouhlasí, vláda by se podle nich měla zaměřit například na urychlenou aplikaci třetích dávek vakcín.

Covid nekomplikuje situaci jen v nemocnicích, ale ztěžuje i práci agentům. A to jak cizích tajných služeb, tak těch, kteří pracují proti českým zájmům. Filip Titlbach mluví v podcastu Studio N s investigativním reportérem Lukášem Prchalem.

Koronavirová pandemie těžce válcuje i zem pod Tatrami. Od zítra na Slovensku platí dvoutýdenní lockdown pro očko i neočko.

A pokud vám to z covidových zpráv nestačí, všechno dění okolo této situace můžete sledovat v našem onlinu.

Mimocovidové dění

Policie se chystá odložit případ vicepremiéra Jana Hamáčka a jeho cesty do Moskvy. Hamáček podle policie cestu skutečně plánoval, ale kriminalisté nemají důkazy o tom, že by měl v úmyslu vyměnit informace z kauzy Vrbětice za sputniky.

Po lidech „nechodí“ jen covid, ale i rakovina. Jaká je správná a jaká nesprávná reakce, když nám někdo řekne, že mu diagnostikovali onkologické onemocnění? „Nejdůležitější je nevyčítat si, že mi v této situaci není dobře – přiznat si, že jsem unavená, že je to nanic, že bych nejraději měla chvíli volno a byla úplně sama,“ říká Nina Formánek Jaganjacová, zakladatelka vzdělávací organizace Sifty a hlavní autorka nové příručky pro onkologické pacienty a jejich blízké.

Běloruský vůdce Lukašenko prohlašuje, že ho miluje prý 90 procent obyvatel, proti ženám nic nemá, odmítá represe, ale zmasakruje „Západem financované struktury“ a s Cichanouskou se sejde, až se sejde Putin s Navalným. Podle analytičky Lukašenko ztratil kontakt s realitou a jeho vyjádření postrádají smysl. Lukašenko podle ní touží po uznání Západem coby legitimní prezident země.

Pokud by byl Andrej Babiš zvolen českým prezidentem, odpadly by mu překážky týkající se čerpání dotací a vlastnictví médií. Jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo by mohlo pokračovat až po skončení mandátu. Co by pro Babiše (který do politiky, premiérského ani prezidentského úřadu vlastně nechtěl) znamenalo zvolení na Hrad, popisuje Kirill Ščeblykin.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N

Ve hře jsou delší vánoční prázdniny

Případ Hamáčkovy cesty do Moskvy policie odloží

Michalik: O střetu zájmů jsem nepřemýšlel

Lukašenkovy výroky. Ztratil kontakt s realitou?

O život na přístrojích bojují hlavně neočkovaní

Kauza Hošek: novinářky zažívaly obtěžování léta

Komentář: Musí se nás bát. Putin načrtl, jak dál v zahraniční politice

Zajíc počkal a dočkal se. Nové díly seriálu Jen počkej! budí rozhořčení

I sto lidí by nám chybělo, říká policejní prezident Švejdar k očkování

