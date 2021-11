Text písně Marka Ztraceného patří někam do horrorcore, ne do popu, soudí muzikant Petr Schovánek. Sám natočil píseň o konsentu

Student sociologie Petr Schovánek pod jménem Malej Péťa s rapperkou eljel složili a otextovali píseň Ticho po pěšině. Základní motto „Když to nechce, tak to nechce“ si vypůjčili z organizace Konsent, která se zabývá sexuálním násilím. Konsent se před pár dny ohradil proti sedm let staré písni českého slavíka Marka Ztraceného, která podle zakladatelky Johany Nejedlové spadá pod takzvanou kulturu znásilnění. Schovánek k tomu dodává, že je skandální, když takový text sedm let nikomu nepřišel divný. Ztracený se omluvil a píseň ze streamovacích kanálů stáhl.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč nestačí vědět, že k cizím lidem se do dodávky neleze?

Je u nás domácí a sexuální násilí tabu?

Jak se mají partneři domlouvat na sexu, aby nedošlo k nedorozumění?

Trpí někteří muži, když se od nich očekává, že budou alfasamci?

Je text písně Marka Ztraceného Stává se to i v lepších rodinách v pořádku?

Ve vašem klipu Ticho po pěšině jsou ústřední slova „když to nechce, tak to nechce“. Jak jste přišel k tématu sexuálního obtěžování a znásilnění?

Konkrétně tuhle větu, kterou jste zmínila, znám od organizace Konsent, která se problematikou sexuálního násilí zabývá. S rapperkou eljel nás tohle téma trápí, proto jsme se rozhodli, že píseň Ticho po pěšině napíšeme. Přišlo nám, že ve veřejném prostoru se o problematice sexuálního zneužívání mluví málo, ačkoli v poslední době se to asi trochu zlepšilo. Ale nestačí to. Dalším důvodem, proč jsem chtěl napsat píseň na tohle téma, je, že často hraji v klubech, které jsou také toxické prostředí, kde k takovým věcem dochází. Schází se tu mladí lidé, jsou tu drogy, alkohol. Přijde mi, že to prostředí je svým způsobem z hlediska sexuálního obtěžování a násilí nebezpečné. A mě trápilo, že tím, že hudbu dělám a koncertuji, se vlastně na vytváření podmínek pro sexuální obtěžování taky podílím. Proto tahle píseň. Líbila se mi představa, že celý klub bude nahlas křičet: „Když to nechce, tak to nechce.“ Když to alespoň jednoho člověka v tu chvíli přivede k zamyšlení, nebo to zabrání alespoň jedné špatné situaci, bude to skvělé.

Samozřejmě je jasné, že vás to téma trápí. Myslel jste si, že se to vaší generace už nebude týkat tak, jako třeba generace vašich rodičů, kdy se o těchto věcech téměř nemluvilo?

Nemyslel jsem si, že by se to mé generace netýkalo. Ale až ve chvíli, kdy se téma začalo otevírat v médiích, mi došlo, jak rozsáhlý a drastický ten problém je. A myslím si, že je to problém nás všech – tedy problém celospolečenský. Dotýká se mě, že se to děje a že se to děje tak často. Ve škole nás sice učili, že nemáme lézt k cizím lidem do dodávky, ale nikdo nám neřekl, že většina znásilnění a sexuálního zneužívání se