Co bude s policisty, kteří by odmítli povinné očkování? I sto by nám jich chybělo, říká Švejdar

Policejní prezident Jan Švejdar bude podle svých slov respektovat povinné očkování policistů, pokud vláda takové opatření nařídí. Zatím ale neví, co by se stalo s těmi, kteří by vakcínu odmítli. „Je škoda každého policisty, který by případně odešel. Investujeme do nich, učíme je, školíme je a pak je propustíme?“ říká Švejdar v rozhovoru s Deníkem N.