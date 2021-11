Rodiny afghánských tlumočníků dál čekají v azylových zařízeních. Kvůli byrokracii i bytové krizi

Byla to obří akce mezinárodní koalice, do níž se zapojila i česká armáda. Z padlého Afghánistánu v srpnu leteckým mostem za dramatických okolností unikly tisíce lidí, 169 jich přicestovalo do tuzemska. Šlo především o tlumočníky s rodinami, kteří pomáhali českým vojákům v rozvrácené zemi čelící sílícímu Tálibánu přežít.

Od chvíle, kdy se plný český armádní airbus potřetí a naposledy odlepil z ranveje kábulského letiště, než ho obsadili vítězní tálibové, uběhly víc než tři měsíce.

Mnozí spolupracovníci českých vojáků i ambasády ale dosud čekají v azylových zařízeních ministerstva vnitra. Zda doplatili na volby a neochotu končící vlády vyvíjet aktivitu, nebo na přehazování zodpovědnosti mezi úřady vedenými politiky z protilehlých táborů, je z jejich pohledu celkem jedno.

Někteří starostové a primátoři v médiích v minulosti nabídli prostory, kam celé rodiny umístit, což by pomohlo krom dospělých i jejich dětem. To se ale zatím nepodařilo dotáhnout do konce.

„Vydrželi jsme všechno, protože nás evakuovali z války. Jsme za to českým úřadům vděční. Tady (v azylovém centru v Kostelci nad Orlicí, pozn. red.) jsme ale už opravdu unavení, není tu co dělat. Říkají nám, že si máme hledat bydlení sami, ale neznáme zatím jazyk, tak s námi nikdo nebude mluvit. S prací je to stejné: nejsme líní, ale když neznáme jazyk, nikdo nás nezaměstná,“ odpovídá na dotaz jeden z tlumočníků.

Píšeme si anglicky přes aplikaci WhatsApp. Stejně jako začátkem srpna, když se s rodinou schovával v Afghánistánu před tálibánskými bojovníky a hledal, jak se včas dostat na kábulské letiště.

Úřednický ping-pong

Kde to tedy vázne? Ministr vnitra v demisi Jan Hamáček (ČSSD) tvrdí, že resort jednal v srpnu 2021 s Asociací krajů ČR, ovšem kvůli nedostatku zpětné vazby se rozhodl