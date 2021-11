Žádat omluvu nestačí. Cynický zločinec Čon Tuhwan vyvázl bez trestu

Glosa Miriam Löwensteinové: Pondělní smrt bývalého jihokorejského prezidenta Čon Tuhwana (1931–2021) stěží vzbudí slzy či smutek. Měla by ale vést k zamyšlení nad tím, co všechno Čon představoval a jak by se měl usadit v paměti Korejců i světové historie. Co by se nemělo vytratit ani v době, kdy vyhledáváme smířlivé tóny, omluvy poukazující na „takovou dobu“, okolí, dětství.