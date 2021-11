Notes: Prohráváme boj s covidem, přiznala slovenská prezidentka. U nás prohrává Morava

„Když jsem mluvila se zdravotnickým personálem, který navzdory obrovské snaze čelí výhrůžkám a nenávisti, mám pocit, že žiju v zemi, které nerozumím.“

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vystoupila po návštěvě v bratislavské nemocnici s emotivním státnickým projevem, v němž nejen podpořila zdravotníky, ale také přiznala, že Slovensko boj s covidem prohrává. Hájila zavedení lockdownu a vyzvala, aby lidé přestali šířit o nemoci bludy.

Její slova platí bez podstatných rozdílů i u nás – situace je nyní vážná především na Moravě, kde jsou nemocnice na hraně kapacit.

Hejtmani se dnes s vládou v demisi shodli, že vyhlásit nouzový stav zatím nutné není. „Ale nemocnice to nezvládnou, jestli se vláda a hygiena rychle neproberou a nezačnou dělat razantnější opatření,“ upozornil po jednání jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

„Pokud půjdou nárůsty tímto tempem, během týdne se dostaneme na strop a budeme muset požádat o pomoc jiné kraje,“ očekává zase koordinátor intenzivní péče Vladimír Šrámek, který působí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Situaci v moravských regionech se věnovaly Iva Bezděková a Markéta Boubínová.

Vedení Zlínského kraje ve snaze ulevit nemocnicím omezí společenský život v regionu a od příštího týdne zakáže akce nad 100 lidí. „Podle predikce a očekávaného počtu nemocných, kteří už jsou třeba teď nakažení, na tom budeme do 14 dnů velmi, velmi kriticky,“ popisuje v rozhovoru s Markétou Boubínovou situaci hejtman Radim Holiš (ANO).

Na to předejít nynější vlně očkováním je už pozdě, sílící epidemie ale zřejmě přivedla (nejen) dosluhující Babišův kabinet k rozhodnutí pootevřít cestu k tomu, aby očkování proti covidu bylo povinné. Týkat by se to mohlo lidí starších 60 let i vybraných profesí, jako jsou zdravotníci, policisté, hasiči nebo vojáci.

Čím dál častěji se dere téma povinného očkování na stůl také v Německu, kde ministr zdravotnictví Jens Spahn dokonce prohlásil, že do konce zimy „bude každý v Německu buď očkovaný, uzdravený, nebo mrtvý“. Postoje k tématu u našich sousedů rozebírá Pavel Polák.

Jak známo, vlny epidemie covidu nesjíždí vždy každý na surfu zodpovědnosti. Roste tak například poptávka po falešných certifikátech, kdy lidé shánějí lékaře, kteří by je naočkovali „jen na oko“, když už se jim zrovna nedaří sehnat přímo nemoc samotnou. Některými případy se zabývá policie, píše Bára Janáková.

Byznys budoucího ministra

Deník N se dále věnuje podnikání zřejmě budoucího ministra Věslava Michalika (STAN). Někdejší společnost pravděpodobného šéfa ministra průmyslu a obchodu získala v minulosti půjčku v hodnotě desítek milionů korun od neprůhledné firma z Kypru. A téma dnes rozebírá ve Studiu N Filip Titlbach s investigativní reportérkou Eliškou Hradilkovou Bártovou.

S Michalikem přinášíme také velký rozhovor, v němž se Michal Tomeš a Jan Pavec ptají nejen na kandidátovo podnikání, ale zjišťují i jeho názory na řešení energetické krize, dostavbu Dukovan či vstup Pirátů do vlády.

Bezpečnostní informační služba vydala veřejnou část své výroční zprávy. Za hlavní problémy uplynulého roku pokládá snahy ovlivnit tendr na stavbu nového jaderného bloku nebo dezinformace. Přiznala také, že jí pandemie covidu zkomplikovala práci. Na zprávu si posvítili Lukáš Prchal a Prokop Vodrážka.

Výběr z Minuty N

Co se dočtete v tištěném Deníku N zítra?

Na Hradě by Babiš unikl stíhání

Do čtrnácti dnů na tom budeme velmi kriticky, říká zlínský hejtman

Covid-19 loni ztížil práci i tajným službám

Povinné očkování už není tabu ani v Německu

Éric Zemmour, soupeř francouzského prezidenta Macrona?

Vakcíny určitě zlepšují šanci. O kolik, to ale těžko říci

Úbytek váhy nejdříve vystřelí výkon nahoru, ale je to past, varuje sportovní lékař

Komentář: Spravedlnost jen pro exekutory

Jak to bylo s Fučíkovou Reportáží a údajným zrádcem Klecanem

Poptávka po falešných certifikátech roste

Přeji pevné zdraví a klidný zbytek listopadu.