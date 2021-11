Vakcíny chrání před hospitalizací a JIP. S jakou účinností? Na to není poctivá odpověď

Brání očkování těžkému průběhu covidu? Ano. Dá se to vystihnout nějakým číslem? Ano, ale bude zatíženo tak velkou chybou, že by se s ním nikdy nemělo pracovat bez kontextu a podrobného vysvětlení.

Minulý týden jsme se zde zabývali otázkou, do jaké míry chrání covidové vakcíny „proti pozitivnímu testu“ – tedy proti tomu, že se očkovaný člověk nakazí a že může nakazit své okolí. Ve hře je tolik nejasností a nejistot, že úplná odpověď na tuto otázku vyjádřená například jedním číslem – tedy taková, jakou by každý chtěl vidět –, nemůže existovat. Existují však observační studie, z nichž lze vyčíst, že vakcíny jsou v tomto směru nepopiratelným přínosem, i když zdaleka ne zárukou (proto je také nesprávné pokládat pro praktické účely očkovaného člověka za bezinfekčního).

Vakcíny však nebyly primárně navrženy jako ochrana proti samotné nákaze. Mají chránit především proti těžkému či fatálnímu průběhu covidu, převádět jej na běžnou respirační infekci s nedramatickými příznaky. Dá se měřit tento jejich efekt?

V oběhu je mnoho čísel. Například premiér Babiš nedávno řekl (čas záznamu 14:00 a dále), že „je nezpochybnitelné, že lidé, kteří nejsou naočkováni, mají velké problémy, a je tam pravděpodobnost devětkrát větší v porovnání s očkovanými, že budou mít těžký covid, nebo dokonce mohou zemřít.“

Skutečně to je nezpochybnitelné?

Jednoduše a přibližně

Mezi daty, jež pravidelně zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, najdeme počty hospitalizovaných, počty pacientů přijatých na JIP a počty úmrtí s covidem – to vše rozdělené podle toho, zda šlo o očkované, či neočkované. Tyto údaje jsou navíc rozčleněny podle věkových skupin. Bez toho by byly k ničemu – v závislosti na věku se značně mění jak proočkovanost populace, tak riziko vážného průběhu nemoci. (Ani jedno, ani druhé nezávisí jen na věku, což si zatím jen zapamatujeme. K tomu, co to pro výpočty znamená, se