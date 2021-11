Babiše by jako prezidenta nemohli stíhat za Čapí hnízdo. Na jeho střet zájmů by zákon nedosáhl

Kdyby se Andrej Babiš stal nástupcem Miloše Zemana, ulehčilo by mu to právní situaci ohledně střetu zájmů. Navíc by musela počkat kauza Čapí hnízdo.