Notes: Ke zpomalení šíření covidu jsou třeba testy, ty ale nejsou a laboratoře nestíhají aneb Česká Hlava 22

Kdyby náš kolega Petr Koubský tolikrát nepsal, jak zásadní je pro nešíření covidu-19 testování – ale lidé zodpovědní za tuto situaci ho na rozdíl od vás zřejmě nečtou. Příběh prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse, který popsala Iva Bezděková, to velmi přesně ukazuje. Doktor Krebs se nakazil koronavirem i po třetí dávce vakcíny a nákazu odhalil jen díky dobrovolnému testu.

Adéla Karásková Skoupá a Markéta Boubínová se proto podívaly, jak to s testy na covid-19 vypadá, a nezjistily nic optimistického. Termíny jsou přeplněné, doba výsledků testů se prodlužuje a zdravotníci se k tomu všemu obávají, že od pondělí se situace ještě zhorší. Lidé zjevně nic nechtějí ponechat náhodě a snaží se zásobit domácími antigenními testy sami. Ty proto nejsou nikde k dostání, všimla si Iva Bezděková, která zmapovala situaci v lékárnách.

Iva Bezděková proto soukromě odhaduje, že nouzový stav vyhlášen nakonec bude, byť teď se o něj politici přou a někteří jsou vyloženě proti němu. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich není jedním z nich. Ten naopak vládu vyzývá, ať jej zavede obratem. „Situace je natolik vážná, že nouzový stav by měl být vyhlášen na celém území Česka. Hrozí, že za čtrnáct dnů budou lidé umírat v nemocnicích na chodbě,“ řekl Markétě Boubínové.

Že to nebude pro nikoho lehké ani chtěné, si nemusíme navzájem připomínat. Vendula Evjáková ale upozorňuje ještě na jeden velmi závažný aspekt pandemie covidu-19: zhoršující se psychickou situaci běžných lidí, kteří jinak život zvládají. Zvýšený počet sebevražd i sebepoškozování nastává nejen mezi teenagery, ale také mezi dospělými. „Proti první vlně koronaviru je nyní u dospělých Čechů riziko sebevraždy a depresí podle odborníků až třikrát vyšší, výskyt úzkostí stoupl zhruba dvojnásobně,“ řekla jí v rozhovoru vedoucí služeb Linky první psychické pomoci Lucie Hermánková.

Také jste ve školách sbírali papír? Já, dítě komunismu, ano a od té doby mi zůstala neschopnost papír vyhodit do běžného koše, musím ho aspoň recyklovat. Můj otec donedávna dokonce ještě papír sbíral, aby ho poté donesl do sběrny. Jenže ty už ho přestaly vybírat, neměly o něj zájem. Kdyby si ho táta býval nechal, mohli jsme být konečně bohatá rodina! Ještě vloni totiž sběrny papír nechtěly, teď už ho vykupují co čtyři koruny za kilogram, zjistila Michaela Janečková, a papír v Česku tak dostává druhou (a třetí i čtvrtou) šanci.

Kdo by to byl řekl, že klimatické změny se tak výrazně projeví zrovna v Kanadě, zemi s chladnějším, ale stabilním počasím. Současné katastrofální záplavy, které jsou nejhorší za posledních pět set let, se střídají s historickými požáry, které zachvátily stejnou oblast jen před pár měsíci. Dobře to ilustruje město Abbotsford v provincii Britská Kolumbie, které si v uplynulých 140 dnech připsalo dva klimatické rekordy. V létě tam naměřili 42,9 °C a včera tam spadlo 100,4 mm srážek. Stromy, které by nyní tok řek a proudy vody zpomalily či nasály a pomohly je tak regulovat, v létě shořely.

A nakonec informace z budoucí vlády. Investigativní trio našich ekonomických redaktorů Eliška Hradilková Bártová, Michal Tomeš a jejich šéf Jan Pavec zjistilo, že budoucí ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalik z hnutí STAN má zřejmě konflikt zájmů. Jeho někdejší firma získala v minulosti půjčku v hodnotě desítek milionů korun od neprůhledné firmy z Kypru. Firmy spojené s rodinou Michalikových si podle našeho zjištění napůjčovaly přes anonymní kyperskou firmu Lowfield Investments nejméně 4,6 milionu eur.

Šéfovi STAN Vítu Rakušanovi to ale nevadí. „Financování projektů prostřednictvím kyperské firmy bych považoval za problematické, pokud by se ukázalo, že není v souladu se zákonem. O ničem takovém ale nemám informace,“ řekl Michalu Tomešovi.

Ten si ještě dneska stihl střihnout (tedy vymyslet, natočit a sestříhat) podcast Studio N o záhadném zmizení čínské tenistky Pcheng Šuaj, o kterém se pobavil s naší asijskou expertkou Magdalenou Slezákovou. Je to dramatická story, kterou si nenechte ujít.

Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání Enka:

Do byznysu budoucího ministra šly desítky milionů z neprůhledné firmy

Lidé přes inzerát shání nákazu

Babiš mladší se vrátil do Ženevy. Knihu nepíše

Válek čelí kritice i od řady kolegů

Migrantova ilegální cesta přes Bělorusko do EU

Ten poslední příběh, od Petry Procházkové, si můžete přečíst už teď a dobře vám radím, udělejte to. Petra a náš fotograf Gabriel Kuchta se procházeli lesem na polsko-běloruské hranici, kudy se lidé prchající ze Sýrie či Iráku snažili dostat do země Evropské unie. Z věcí, které po sobě jeden Iráčan zanechal, pak Petra rekonstruovala jeho příběh.

„Hrabu se ve věcech, které mi nepatří. Prozkoumávám baťůžek lépe. Papírové kapesníky. A v menší přihrádce? Jakési papíry slepené dohromady vlhkem. Opatrně odděluji jednotlivé listy, text je dost rozpitý, ale čitelný. Seznamte se, tudy šel a tady se převlékal Muhammad,“ začíná slavná reportérka své dnešní vyprávění.

