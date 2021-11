Rakovina se dříve nebo později dotkne každého. Mluvme o ní více a s klidem, říká autorka příručky pro onkopacienty a jejich blízké

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jaká je „správná“ a „nesprávná“ reakce, když nám někdo řekne, že mu diagnostikovali onkologické onemocnění?

Jak pacientům nabídnout pomoc?

Proč může být příliš civilní přístup stejně špatný jako přehnaná lítost?

Proč není cynické mluvit o závěti nebo paliativní péči?

A jak žít s uvědoměním si možnosti, že se rakovina v našem životě objeví, bez toho, aby nás úplně pohltilo?

Na obálce vaší knihy píšete, že je praktickým průvodcem „pro všechny, kteří přijdou s rakovinou do styku“. To je poměrně široce definovaný čtenář – koho přesně jste tím vy a vaše spoluautorky měly na mysli?

Naše hlavní myšlenka byla: nezaměřujme se jen na pacienty. Příruček, knih i samotných vyjádření onkologických pacientů ve veřejném prostoru je dnes již mnoho – a je to skvělé, protože jsou to právě oni, o koho tady v první řadě jde. My jsme ale o onemocnění chtěly mluvit co nejkomplexněji.

Rakovina se totiž netýká jen pacientů, ale také pečujících osob, příbuzných a kamarádů. A dříve nebo později se dotkne všech – v průběhu svého života má nádorové onemocnění každý třetí obyvatel České republiky. Když se ale s onemocněním ve svém okolí člověk setká, často úplně neví, jak s tím naložit, jak reagovat, jak pacienta pochopit.

Když jsem knížku vzala do rukou, skoro mě zarazilo, z jakých různých úhlů pohledu je téma zpracováno – jsou tam příběhy pacientů a jejich blízkých, ale také jste spolupracovaly se dvěma onkoložkami, s internistkou, psychoterapeutkou, právníky. Jakých všech aspektů života se vlastně rakovina týká?

Podle mě