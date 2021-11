Brněnské Vánoce vám letos popletou hlavu

Zastavte se od 26. 11. do 23. 12. v Brně na jeden až pět svařáků a poznejte, že Brněnské Vánoce mají své nezapomenutelné kouzlo.

Vánoční strom s příběhem

Mnohá náměstí rozsvítí v době adventu vánoční strom, ale jen jedno může říct, že mělo historicky ten úplně první v České republice. Ano, je to Brno! Tradici založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek v roce 1924. Všemu předcházel dojemný příběh odložené holčičky, kterou spisovatel se svými přáteli našel v lesích za Brnem dva dny před Vánoci. Holčička měla štěstí a Těsnohlídka příběh inspiroval k založení tradice, kterou viděl v Kodani. Dodnes pod stromkem na náměstí Svobody najdete kasičku veřejné sbírky pro potřebné.

Dynamické náměstí Svobody v průběhu trhů každý den rozezní koncerty od jazzu přes funky, cimbálovou muziku až po Českou mši vánoční. Stačí se podívat na program a objevit, jaké rytmy jsou vašemu srdci nejbližší. V pohodové atmosféře se mezi stánky mísí místní, vysokoškoláci a návštěvníci a užívají si setkávání s přáteli. Autentickou atmosféru doplní projíždějící vánoční šalina.

Co náměstí, to jiné zážitky

Na trzích ochutnáte řadu specialit – valašské frgály, francouzské delikatesy, americké palačinky, mexickou kuchyni či exotické ovoce. Vyhlášenou brněnskou gastronomii si budete moct letos užít i na otevřených zimních zahrádkách četných kaváren a restaurací. Dominikánské náměstí je jasnou volbou při výletu s dětmi. Spočítejte všechny postavy Halouzkova dřevěného betlému a užijte si program přizpůsobený dětskému publiku. Budou zde probíhat i víkendové koncerty, divadelní představení, tvořivé workshopy nebo zimní kino.

Plní zážitků a dobrého jídla se vydejte na nádvoří Staré radnice, kde se můžete odměnit netradičními designovými kousky od lokálních značek v rámci festivalu December Design Days. Nádvoří ozdobí hrající dřevěná hvězda a celé město si můžete prohlédnout z vrcholu radniční věže. A advent na Zelném trhu láká na tradiční řemeslné trhy a útulnou atmosféru náměstí pod dohledem katedrály na Petrově.

Pletené Vánoce, které vás zahřejí

O víkendech využijte nabídku TIC BRNO na adventní prohlídky města. Poznáte například kláštery v centru a s dětmi objevíte brněnské pověsti a co by chtěl brněnský drak pod stromeček. Případně využijte teplo a pohodlí minibusu, který vás vyveze na dvě prohlídky do doby zajímavé průmyslové historie města – Slavné vily a Paláce průmyslové aristokracie.

TIC BRNO pro vás připravuje řadu vánočních dárků, které zakoupíte v infocentru na ulici Panenská nebo na e-shopu darkyzbrna.cz. Loňská kolekce “pletených” hrnečků byla tak populární, že se vyprodala za pár dní. Letošní vizuální styl Brněnských Vánoc je stejně výrazný – tentokrát v něm však můžete zkusit poznat některou z 29 brněnských městských částí. Uhodnete, která je která? Nebo vás dočista popletou?

Přátelská nálada, autentická atmosféra a velmi pozitivní vztah k výborné gastronomii vás v tomto městě moderní architektury a evropském městě hudby UNESCO zahřejí jak pletený svetr od babičky. Objevte kouzlo Brněnských Vánoc.

Pořadatelé sledují aktuální opatření proti šíření onemocnění Covid-19 a program trhů se podle toho může měnit. Aktuální informace, pravidla i program najdete na webu: www.brnenskevanoce.cz.