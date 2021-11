Půjčka z Kypru pro budoucího ministra Rakušanovi nevadí. Poslanci ANO se obávají střetu zájmů

Deník N zjistil, že kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik financoval skrze neprůhlednou kyperskou společnost svůj solární byznys. Do Česka přišly formou půjček vyšší desítky milionů korun. Podle politiků musí Michalik své podnikání vysvětlit tak, aby nevzbuzovalo pochybnosti.

Na podnikání společnosti Solar Area poskytla před dvanácti lety půjčku kyperská společnost Lowfield Investments. Skutečné majitele v kyperských dokumentech není možné dohledat. Není proto zřejmé, kdo firmě poskytl základní kapitál a jaké podnikatelské činnosti se vlastně věnovala. Budoucí ministr průmyslu a obchodu pro Deník N pouze nevyloučil, že konečným majitelem může být někdo z jeho blízkých.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher to přirovnal k roli Andreje Babiše v kauze Pandora Papers ze začátku října. V ní se přišlo na to, že premiér v demisi před dvanácti lety poslal na nákup nemovitostí stovky milionů korun na jihu Francie přes firmu na Panenských ostrovech. „V tomto případě by mělo platit