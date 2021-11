Zomri: Český politik, ze kterého se dá utahovat nejlépe? „Je to kampaň!“

„Zomri bez tašky na hlavě je jako segedín bez knedlíku, nosíme je, protože kdyby nás lidé viděli bez nich, říkali by si, co jsme to za chudáky. Původně Zomri dokázalo pojmenovávat věci způsobem, jaký si politici nemohli dovolit – v tom, jakou žumpu jsme ze sebe vypouštěli, jsme je dokázali předčit. To byl krásný svět,“ říkají správci populární slovenské satirické stránky Zomri.

Lidé se smějí, a to ještě hlavní protagonisté ani nevylezli na pódium. Smích se konferenčním sálem rozléhá už v momentě, kdy tři muži v džínách, tričkách a s černými plátěnými taškami na hlavě nemotorně procházejí uličkou uprostřed místnosti.

Když se jim konečně podaří vylézt na pódium, situace ještě nabere na bizarnosti; s muži s taškami na hlavách na něm sedí upravená moderátorka v zelených šatech, v publiku zase diváci a divačky v sakách, kostýmcích, lodičkách či polobotkách. Na stejném pódiu přednáškového sálu v ten den vystupovali odborníci na média a reklamu z České republiky i ze zahraničí. „My vám tu vaši slovenskou prezidentku někdy i závidíme, je chytrá, hezká…,“ přehodí moderátorka na pódiu. „Chytrá, hezká, živá…,“ odpoví jeden z maskovaných mužů. Teď už se směje i moderátorka.

Satirická stránka Zomri se za více než pět let své existence stala kultovním místem slovenského lidového humoru – na Facebooku i Instagramu má přes 300 tisíc sledovatelů, píšou o ní i seriózní celostátní média, sledují ji slovenští politici. A když se tři maskovaní správci pohybují po chodbách konferenčního centra, je jasné, že své fanoušky má i v České republice – nejeden obdivovatel se s nimi chce vyfotit.

Správci Zomri poskytli Deníku N rozhovor na pražské konferenci Forum Media v oddělené místnosti, bez tašek na hlavě a pod podmínkou zachování anonymity. Nebyl to však standardní rozhovor; admini se představili jako Bufeťák, Korytnačiak a Instagram, redaktorce se sami rozhodli tykat a někdy se rozhovor více podobal neformálnímu setkání tří dobře sehraných kamarádů.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: Co správce nejvíce štve v dnešní slovenské politice a společnosti?

Proč neplatí teze, že čím je hůř na Slovensku, tím je lépe pro Zomri?

Může v jistém smyslu Zomri za svůj úspěch děkovat kotlebovcům?

Lze Zomri považovat za politickou sílu?

A mají dost materiálu pro komunitní internetový humor i Češi?

Na tento rozhovor jste přišli bez pytlů na hlavě – tedy bez ekologických tašek, jak jste mě už stihli upozornit. Už vás je nebaví nosit?

K: Ale ano, na veřejných vystoupeních je nosíme pořád, jen takhle v soukromí ne. Ty bys s námi raději dělala rozhovor s taškami?

Mně to bylo upřímně docela jedno.

K: To jsou ti hrozní novináři, které zajímá jen to, co člověk říká, a ne to, jak vypadá.

Ve svých začátcích jste říkali, že je nosíte z marketingových důvodů – že právě tajemství vyvolává větší zájem. Proč je ale na veřejnosti nosíte i teď? Je to stále marketingová záležitost? Otázka bezpečnosti? Nebo už jen takové utahování si z publika?

K: Nechceme, aby produkt vytvářel náš obličej. Ve skutečnosti je Zomri o celé komunitě lidí, která se může ztotožnit s identitou správce.

B: Od našich začátků se toho hodně změnilo. Na začátku na Slovensku ani mnoho lidí nevědělo, co je to meme, ale to, co vidíš na naší stránce dnes, už dávno není jen naše práce. Teď už do velké míry používáme nápady cizích lidí, kteří nám píšou a kteří se na tom i docela namakají. A my nechceme vytvářet dojem, že to jsou naše vtipy, nechceme je krást.

I: Ale asi v tom hraje roli i setrvačnost – vždyť nic lepšího než tašky na hlavě nemáme.

K: Když to už takhle děláme pět let, jak by to vypadalo, kdybychom najednou na veřejnost přišli bez nich? Lidé by si říkali, co jsme to za chudáky. Představ si, že by sis