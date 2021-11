Prevence sexuálního obtěžování? Nemůžeme slídit, říká šéfka etické komise lékařské komory

V souvislosti s kauzou psychiatra Jana Cimického čelí kritice také Česká lékařská komora, tedy stavovská organizace, která má disciplinární pravomoc a mimo jiné řeší etický rozměr lékařského vztahu. Proč v tomto případě nejednala, jak se obecně staví k tématu sexuálního obtěžování ze strany lékařů a co radí lidem, kteří mají s chováním doktora problém? „Pokud je pacient nespokojený, nechť si stěžuje,“ podotýká předsedkyně etické komise Helena Stehlíková. Musí to být ale do roka a na jméno.