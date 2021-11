To čekání trvalo přesně 70 let od vydání knihy Nadace Isaaca Asimova (a následovaly ji – i jí předcházely – další). Vznikla i díla, která Nadace inspirovala. Od Star Wars přes Stopařova průvodce galaxií a StarTrek po Dunu, jež je v kinech čerstvě. Samotná Nadace byla považovaná za nenatočitelnou, pro časové rozmezí, které pokrývá (děj samotné části Nadace zabírá 1000 let, kompletní Asimovova sága o robotech, Galaktické říši a Nadaci pak 25 000 let). Dějiny vesmíru změnila až Apple TV+. Její recept na neřešitelné byl jednoduchý: všechno změnit. Tedy vše kromě samotných základů.