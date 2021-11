S regulovanou cenou elektřiny by Česko šok zvládlo, říká Michalik. Velký rozhovor o energetické krizi i kyperské půjčce

Budoucí ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalik (STAN) si myslí, že by se liberalizovaný evropský trh s elektřinou mohl opět více regulovat. Řekl to v rozhovoru s Deníkem N. Obchodníci s elektřinou by podle něj měli v nákupech energií spekulovat jen do výše svého vlastního kapitálu. Tématem rozhovoru byla i Michalikova investice ve fondu se solárními elektrárnami nebo transakce jeho rodiny s kyperskou společnosti s nejasným konečným majitelem.

Podle článku Lidových novin, které spadají do svěřenského fondu Andreje Babiše, prověřovala NCOZ transakce související s vaším účtem, na kterém se mělo objevit 28 milionů korun. Ty měla poslat jako bezúročnou půjčku kyperská společnost Lowfield Investments Limited. O co šlo?

My máme s manželkou společný účet. Léta. Ona podniká, má nějaké firmy. Ale máme společný rodinný účet, ona vlastní nemá. Je napsaný na moje jméno, protože Česká republika neumožňuje vést účet manželů. Moje žena si půjčila peníze, které do konce roku zase vrátila. To je vše. Je to standardní situace, která se mi stala mockrát – od doby, kdy je platné AML (z anglického anti-money laundering; opatření, která mají bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti, pozn. red.), se mě banka při větším pohybu na účtu vždy ptá, odkud peníze jsou, a já jim posílám smlouvu.

Jak často se banka ptá?

Klidně dvakrát za rok. A je na uvážení banky, aby si zhodnotila, jestli to je nějaká podezřelá transakce. AML má v bance svoje pravidla a myslím si, že když vidí, že to jsou peníze z Kypru, pošlou to rovnou.

Můžete vyloučit, že konečným vlastníkem té kyperské firmy nebo uživatelem výhod jste vy nebo někdo z vašich blízkých?

Můžu vyloučit, že bych byl já majitelem firmy.

A někdo z vašich blízkých?

To nemohu vyloučit.

Takže je tím beneficientem vaše žena?

To