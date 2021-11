Emil Křižka v Hraně zlomu bojuje temným thrillerem proti pohlcující bažině české ironie

Křižka, který je vyučený kamenosochař a dosud se věnoval krátkým amatérským filmům, natočil svůj celovečerní filmový debut ve 48 letech, což je skvělá zpráva pro ty, kteří si myslí, že ve středním věku je pozdě pomýšlet na průlomové dílo.

Hrana zlomu je přesně taková, za jakou ji označují producenti: autorská, nízkorozpočtová, není pro každého. Co na ni zaujme na prvním místě, je nespojitý sled obrazů. Děj je sestříhán do úseků, které nevidíme v chronologickém sledu. Pro tento typ filmu to bylo neobyčejně šťastné řešení. Časová nespojitost pomáhá překlenout nedostatky v profesionalitě a vytváří napětí již samotnou strukturou vyprávění. Sledujeme něco, co nám bude