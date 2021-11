Hrana zlomu je takový moravský redneck horor, říkají producenti thrilleru a chystají další temné snímky

Filmová produkční společnost Bionaut je rozkročena do více stran: vyrábí televizní seriály jako Dáma & Král, Doktor Martin či mimořádně zdařilý Svět pod hlavou, menší psychologické filmy jako Smradi, u kritiky nejúspěšnější film roku 2010 Pouta, mezinárodně oceněný internetový seriál #martyisdead, animovaný seriál Mlsné medvědí příběhy, ale táhne je to i k žánrovým filmům, zejména hororu. O jejich tvorbě pod hlavičkou Planet Dark hovoříme s Vratislavem Šlajerem a Jakubem Košťálem.

Nedávno jste uvedli první celovečerní film Hrana zlomu pod hlavičkou Planet Dark. Název Planet Dark už nějakou dobu koluje ve veřejném prostoru – označuje facebookovou skupinu, ale třeba i sekci temných filmů na posledním Febiofestu. S jakou myšlenkou jste Planet Dark zakládali?

Vratiskav Šlajer (VŠ): V producentské společnosti Bionaut jsme vždy chtěli a chceme dělat žánrové filmy. Kromě detektivek a thrillerů, které jsou už tradičně součástí mainstreamu, chceme nabízet horory a temná dramata. Sami jsme fanoušci podobných žánrů. Přemýšleli jsme, jak to podchytit a pracovat s tím. V Česku je poměrně velká komunita lidí, kteří mají hororové filmy rádi a rozumějí jim. Chtěli jsme je oslovit, proto jsme nejdříve spustili facebookový projekt Planet Dark. Měl to být pro nás komunikační kanál s fanoušky temných žánrů – poskytovat informace o novinkách v temných žánrech, ze zákulisí vzniku podobných filmů, chtěli jsme ale dávat žánrům nějaký hlubší kontext, dokazovat, že i žánr může řešit zásadní společenská témata. Byli jsme mile překvapení pozitivní odezvou, zatím nás sleduje dvanáct tisíc lidí a jejich počet roste. To nás motivovalo posunout celý projekt dál.

Takže jste se od magazínového informování propracovávali k původní tvorbě.

Jakub Košťál (JK): Vedle rozšíření na platformy Instagram a YouTube, kde fanoušci najdou nejnovější žánrové trailery, jsme spustili webový magazín planetdark.tv, který vede zkušený redaktor a znalec žánrů Jan Gál. Nově máme pravidelný podcast, produkujeme audioseriál Jinací o mytických folklorních bytostech ze střední Evropy, jehož dvě epizody jsou už k dispozici a připravujeme další. Máme značku Stopy hrůzy, což je odkaz na legendární knižní edici z 90. let, a pod ní chystáme tematické kolekce českých krátkých hororových filmů a kratší audio novely. Zatím máme připravené adaptace tří novel H. P. Lovecrafta, které namluvil Miroslav Krobot. Režíroval to Robin Kvapil a zvukový design dělalo studio Needles, kteří dělali třeba audioknihy Frankenstein nebo Solaris. V audio tvorbě navazujeme s Planet Dark na úspěch naší další sekce – Audionautu.

VŠ: Bylo logické, že brzy přijdeme i s původním hraným celovečerním filmem. Planet Dark je nyní i distribuční platforma, jako první uvádíme do kin Hranu zlomu. Nechceme konkurovat zavedeným distribučním společnostem, s těmi dále spolupracujeme. Ale pro vyhraněné žánrové filmy hledáme trochu jinou cestu.

JK: Hrana zlomu je jasně zacílená na žánrové publikum. Věděli jsme, že nemá smysl cpát se do masové distribuce, to by bylo kontraproduktivní. Jdeme cestou