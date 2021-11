Válek: Souhlasím s kritikou, ale nevím, za koho mluvím. Bavit se teď o lockdownu je úplná blbost

Co se z rozhovoru dozvíte Jak Vlastimil Válek vnímá kritiku na svou komunikaci a další počínání.

Co chce dělat se sílící epidemií.

Jak hodnotí kroky končící vlády.

Jste kandidátem na ministra zdravotnictví. V dlouhodobé strategii nepočítáte s lockdownem, aktuální situace si však žádá jasná řešení. Co by se muselo stát, aby současná nebo vaše vláda musela k něčemu takovému přistoupit?

Nedovedu si představit, co by se muselo stát. To by muselo být kompletní selhání stávající vlády, a ani v tom případě si to neumím představit. Problém lockdownu je, že se bortí zdravotní systém a vláda neví, co udělat jiného. Nám se ten systém zdravotní péče nebortí.

Ale výrazně se zhoršuje.

Protože vláda nic nedělá. Máme jinou strukturu zdravotnických zařízeních než Rakousko. Jejich lockdown je součástí nějakého systému opatření.

Chápu to správně, že podle vás bychom k tomu mohli přistoupit tehdy, když budeme mít zahlcené nemocnice?

To tak také není. My je nemůžeme