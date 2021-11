Anatomie tajemství

Tak především, tajemství je naším nejspolehlivějším životním partnerem, s nímž se nikdy nemůžeme rozvést a ani si od něho vzít dovolenou. Jsme moc zvláštní tvorové, když uvážíme, že to nejdůležitější o sobě stále nevíme a přitom nás to nevědění v našem denním konání ani moc neobtěžuje. Nevíme, nač tady vůbec jsme, co je smyslem lidské existence, a nevíme ani, jestli náš život těmi přidělenými nejvýše osmdesáti či devadesáti lety navždy nekončí.

Je tady samozřejmě hned celá spousta odpovědí, jen si vybrat. A z těch odpovědí vybujela a vykvetla hned celá spousta náboženství a ideologií, vystavěly se na nich nejrozmanitější chrámy a vybudovaly i nejroztodivnější filozofické systémy a během života můžeme dokonce mezi odpověďmi přebíhat, můžeme opustit jednu a konvertovat k druhé, anebo naopak. Ale jestli si myslíte, že příhodnou konverzí konečně získáte klíč ke všem důležitým tajemstvím, se zlou se potážete.

Protipólem jednoznačně nerozlousknutelných tajemství jsou netajemství, jak by je svým oblíbeným prefixem obdaroval Václav Klaus. Netajemství jsou